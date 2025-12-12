台灣生育率接近歷史新低 馬斯克也轉發回應「人口數加速崩跌」

台灣低生育率的問題，就連美國億萬富豪馬斯克也關注。

馬斯克12日針對一篇探討台灣人口萎縮的貼文，回覆道：「人口數持續加速崩跌。」該篇由DogeDesigner發出的貼文提到：台灣生育率逐步下探，接近歷史新低，11月的數據顯示人口已連續23個月萎縮，死亡數接近出生數的兩倍，如今台灣的生育率落居全球後段班。

該篇貼文也附上一段我國國旗飄揚的影片。