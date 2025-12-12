快訊

午宴突抽搐…駐印度副代表謝柏輝驟逝享年52歲 當地警方調查中

主動提議茶敘…賴總統邀三院茶會「韓國瑜不克出席」 府：意外與不解

台灣生育率接近歷史新低 馬斯克也轉發回應「人口數加速崩跌」

經濟日報／ 編譯陳律安／綜合外電
美國億萬富豪馬斯克貼文關心台灣的低生育率問題。路透
台灣低生育率的問題，就連美國億萬富豪馬斯克也關注。

馬斯克12日針對一篇探討台灣人口萎縮的貼文，回覆道：「人口數持續加速崩跌。」該篇由DogeDesigner發出的貼文提到：台灣生育率逐步下探，接近歷史新低，11月的數據顯示人口已連續23個月萎縮，死亡數接近出生數的兩倍，如今台灣的生育率落居全球後段班。

該篇貼文也附上一段我國國旗飄揚的影片。

率先向世界介紹「星際大戰」！經典原畫以1.2億拍出刷新紀錄

導演喬治盧卡斯打造的太空史詩電影「星際大戰」當年上映前不到2周，藝術家兼電影海報設計師鄭湯姆（Tom Jung）便以壓克...

高160也能穿！UNIQLO童裝成「大人冬季神級單品」 網讚：超顯腿長

近期日本社群平台上掀起一股「Kids Down」穿搭熱潮，許多成年人紛紛搶購UNIQLO的「PUFFTECH輕暖科技童裝外套」，導致多個熱門色號與大尺碼在門市被掃購一空。這股意外的買氣連UNIQLO官方都坦言「始料未及」，並分析出其爆紅的關鍵原因。

人類何時學會生火？最新考古證據顯示「時間比原先認為早35萬年」

眾所周知，人類早在一百多萬年前就使用過天然火，但迄今為止，自行點火的最早明確證據，則是來自法國北部一處距今約5萬年的遺址...

黑巧克力好處又加一 可可鹼讓你的生物年齡變年輕

常吃黑巧克力可能能讓人更長壽！國外一項研究發現，黑巧克力的主要成分可可含有一種關鍵化合物，這種化合物與延緩人類「生物年齡」（Biological Age）有關，可以對抗細胞老化和損傷。

影／無人計程車出現「偷渡客」 影片瘋傳引爆安全爭議

美國洛杉磯一名女子幫女兒叫了一輛無人計程車，沒想到女兒上車以後，發現後車廂裡竟然躲著一名男子。母女和該男子的互動影片在社群媒體上瘋傳，也引來不少網友批評無人計程車根本不夠安全。

