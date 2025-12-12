聽新聞
0:00 / 0:00
台灣生育率接近歷史新低 馬斯克也轉發回應「人口數加速崩跌」
馬斯克12日針對一篇探討台灣人口萎縮的貼文，回覆道：「人口數持續加速崩跌。」該篇由DogeDesigner發出的貼文提到：台灣生育率逐步下探，接近歷史新低，11月的數據顯示人口已連續23個月萎縮，死亡數接近出生數的兩倍，如今台灣的生育率落居全球後段班。
該篇貼文也附上一段我國國旗飄揚的影片。
Population collapse continues to accelerate https://t.co/jCEPSaodkz— Elon Musk (@elonmusk) December 12, 2025
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言