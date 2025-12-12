快訊

高160也能穿！UNIQLO童裝成「大人冬季神級單品」 網讚：超顯腿長

聯合新聞網／ 綜合報導
「Kids Down」穿搭利用短版剪裁拉長身形比例，意外引爆搶購熱潮。路透
「Kids Down」穿搭利用短版剪裁拉長身形比例，意外引爆搶購熱潮。路透

近期日本社群平台上掀起一股「Kids Down」穿搭熱潮，許多成年人紛紛搶購UNIQLO的「PUFFTECH輕暖科技童裝外套」，導致多個熱門色號與大尺碼在門市被掃購一空。這股意外的買氣連UNIQLO官方都坦言「始料未及」，並分析出其爆紅的關鍵原因。

據日媒《FASHIONSNAP》報導，原本鎖定兒童市場的「PUFFTECH輕暖科技可機洗連帽外套」，近期成為日本穿搭網紅的新寵兒。這股風潮約莫從11月開始發酵，許多網紅都在社群平台曬出「大人穿童裝」的OOTD（每日穿搭），瞬間引發大量模仿效應。由於該款外套最大尺寸做到160公分，官網標示適合身高為155至165公分，對於身形嬌小的女性甚至部分男性來說完全穿得下，且童裝的剪裁意外營造出時下最流行的「短版合身」效果。

UNIQLO官方負責人受訪時表示，這波熱潮並非公司刻意操作，對於童裝被成年消費者搶翻感到相當驚訝。進一步分析原因，除了價格僅3990日圓（約新台幣830元，台灣官網售價1290元）相當親民外，其版型剛好切中近年日本流行的「精簡穿搭」趨勢。透過穿著短版、俐落的童裝外套，下身搭配寬褲或長裙，能瞬間拉高腰線，創造出腿長比例極佳的視覺效果，成為拍照最強的冬季單品。

從銷售數據來看，目前以百搭的黑色、藍色及藏青色最為搶手，尤其是適合成人的150及160公分尺碼。除了時尚考量，這款外套主打的機能性也是讓大人願意買單的原因之一。它採用最新科技纖維，不僅輕盈保暖，還具備可機洗、輕微防潑水等實用功能，對於懶得送洗外套的現代人來說是一大福音。

UNIQLO 羽絨衣 羽絨外套 換衣服 日本 快時尚

