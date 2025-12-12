快訊

世界衛生組織：再次確認疫苗與自閉症無關

中央社／ 日內瓦11日綜合外電報導

世界衛生組織一項新分析再次確認，接種疫苗自閉症之間不存在因果關係。這與美國流傳的某些理論相反。

法新社報導，美國疾病管制暨預防中心（CDC）上個月修訂官網內容，措詞削弱過去基於科學所抱持的立場，即疫苗接種不會導致自閉症這種發展障礙。

多年的研究證明，疫苗接種與自閉症或其他神經發育障礙之間沒有因果關係。

但美國衛生部長小羅勃甘迺迪（Robert F. KennedyJr.）長期公開發表反疫苗言論，並持續不正確地宣稱疫苗與自閉症有關。

世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞（TedrosAdhanom Ghebreyesus）在日內瓦的記者會中強調，自閉症不是疫苗的副作用。

譚德塞說：「今天，世界衛生組織公布全球疫苗安全諮詢委員會（Global Advisory Committee on VaccineSafety）根據現有證據的最新分析，疫苗與自閉症之間沒有因果關係。」

該委員會審閱過去15年來在多國針對含有硫柳汞（一種防止多劑型玻璃小瓶遭細菌和真菌污染的防腐劑）及鋁佐劑疫苗的31項研究。

譚德塞表示：「委員會作成結論，證據顯示疫苗與自閉症無關，包括含有鋁或硫柳汞的疫苗。」

「這是繼2002年、2004年和2012年之後，針對相關證據進行的第4次審查，所有審查結果都得出相同結論，即疫苗不會導致自閉症…如同所有醫療產品，疫苗可能會產生副作用，世界衛生組織也持續監控。但自閉症並非接種疫苗後會產生的副作用。」

自閉症 疫苗

