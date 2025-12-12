快訊

修法、總預算釀衝突 朝野對立升溫！賴總統下周一邀三院院長國政茶敘

醫科、電資才吃香？網好奇大學該讀什麼科 一票人點名它：未來最快樂

藍白人數優勢！立院三讀「停砍公教年金」 回溯113年起不再逐年遞減

日本姬路市砸千萬買名琴 盼傳承大阪世博記憶

中央社／ 東京12日綜合外電報導

日本兵庫縣姬路市政府這週宣布，將砸下約5000萬日圓（約新台幣1019萬元），買下在2025年世界博覽會（大阪關西世博）期間，奧地利館展出的平台式鋼琴

「每日新聞」報導，購琴的費用由姬路市一間企業樂捐。姬路市政府本月10日宣布購買這架鋼琴，之後將在追加預算案編列相關費用。

這架鋼琴出自奧地利知名鋼琴製造商貝森朵夫公司（Bosendorfer），且配備著日本山葉音樂（Yamaha）的自動演奏功能；頂蓋內側以葛飾北齋的浮世繪「神奈川沖浪裏」相同圖樣裝飾，替這架名琴增添日本元素。

市府指出，這是貝森朵夫公司為了本屆世博會打造的限量鋼琴，全球只有16架。而市府買下的正是奧地利館在本屆世博期間展出的鋼琴，展覽期間能自動演奏出優美的音色，當時也受到矚目。

大阪關西世博今年4月開幕，已在10月閉幕。

姬路市內的姬路城與奧地利的美泉宮，在今年5月世博會期間締結為姊妹城，奧地利總統范德貝倫（Alexander Van der Bellen）與日本政府相關人士當時也為此訪問日本。

而姬路市長清元秀泰先前在祝賀會表達取得這架名琴的意願。之後，姬路市內就有企業以「振興藝術文化」為名目，捐出5000萬日圓。

接下來，經過簽約等手續之後，這架名琴將在明年2月左右擺放在姬路市神屋町一座大型演藝廳，接著於2月下旬在展示活動中與市民見面。

這架鋼琴未來預計出租給舉辦音樂會等活動的使用者。

姬路市政府觀光會議部門的負責人表示，「希望把世博的遺產留給下一代，也希望透過這架鋼琴作為音樂國際文化交流的象徵」。

鋼琴 世博 日本 大阪 萬博

延伸閱讀

票選結果出爐！「熊」首登日本年度漢字 反映熊害層出不窮

中日韓衛生部長會議14日舉行 日媒：大陸僅派工作官員出席

回敬中俄繞飛 美日戰機聯合軍演 B-52轟炸機、F-15伴飛

奧地利新法 禁14歲以下女學生戴頭巾上學 1.2萬人受影響

相關新聞

新研究示警！伊斯坦堡恐有「規模7強震」 關鍵斷層已蠢動20年

科學家警告，土耳其馬爾馬拉海下方的主要斷層近年出現令人不安的變化，可能顯示一場大地震正逐步逼近。紐約時報報導，11日刊登...

率先向世界介紹「星際大戰」！經典原畫以1.2億拍出刷新紀錄

導演喬治盧卡斯打造的太空史詩電影「星際大戰」當年上映前不到2周，藝術家兼電影海報設計師鄭湯姆（Tom Jung）便以壓克...

人類何時學會生火？最新考古證據顯示「時間比原先認為早35萬年」

眾所周知，人類早在一百多萬年前就使用過天然火，但迄今為止，自行點火的最早明確證據，則是來自法國北部一處距今約5萬年的遺址...

票選結果出爐！「熊」首登日本年度漢字 反映熊害層出不窮

日本漢字能力檢定協會今天在京都市清水寺發布年度漢字為「熊」，原因是日本今年各地熊害層出不窮，且造成的死傷數量創新高，這個...

富比世百大最具影響力女性 高市初登榜拿第3 獵魔女團也入選

美國雜誌富比世（Forbes）10日公布2025年全球百大最具影響力女性，歐盟執委會主席范德賴恩連續四年蟬聯榜首，歐洲央...

全球不平等報告：貧富差距擴大 不到6萬人掌全球財富6%

根據一份報告，僅占全球人口0.001%的不到6萬人，所掌控的財富，竟是全人類較貧窮下半層人口的三倍之多，顯示全球貧富差距...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。