捷克業餘劇場豐富文化生活 獲列非物質文化遺產

中央社／ 布拉格11日專電

捷克文化部宣布，聯合國教科文組織將捷克「業餘劇場」列入非物質文化遺產名錄。業餘劇場在捷克已有兩百多年歷史，文化部長巴薩表示，這是對成千上萬業餘劇場工作者的肯定，他們以創作豐富全國城鎮與社區的文化生活。

聯合國教科文組織（UNESCO）評議小組本週在印度開會，審議各國提交的新項目，目標為提高大眾對各國傳統文化的認識，並確保這些傳統得以延續。今年除了將捷克業餘劇場（Amateur theater）列入名錄，也將比利時的木偶劇、冰島的戶外溫泉池文化等項目列入。

捷克文化部表示，業餘劇場在捷克地區已連續存在兩百多年，是社區生活、跨世代傳承與公民參與的重要一環。業餘劇場的基礎建立在遍布全國的劇團、節慶與展演活動，以及完善的教育、方法指導與支援型組織。此為捷克目前列入UNESCO名錄中規模最龐大的文化項目。

文化部長巴薩（Martin Baxa）說：「這是對一項活生生的傳統的肯定，它在捷克有著深厚根基，並與我們國家的文化認同密不可分。捷克的業餘劇場在規模、連續性與回應社會變遷的能力都極為出眾。」

巴薩補充，這項登錄也是對成千上萬業餘劇場工作者的肯定，他們以創作豐富全國城鎮與社區的文化生活。

專家們認為，捷克業餘劇場列入UNESCO名錄是一項高度榮譽，不僅凸顯這項傳統的重要性，更證明業餘劇場的意義，且其影響力已獲得國際關注。

業餘戲劇協會主席皮拉日（Jakub Pilař）表示，將業餘劇場申請列入UNESCO的想法約在10年前萌芽，正式提名則在3年前啟動。「捷克業餘劇場的獨特之處在於持續不斷的活動，某些劇團的歷史甚至超過200年。這是一個活躍、有生命力的文化。」

根據統計，捷克約有10萬人投身業餘戲劇，部分劇團成員數甚至超過300人。業餘劇團遍布各地，其中布拉格最為活躍，約有600個仍在運作的劇團；其次是南摩拉維亞州，約400個。

皮拉日說：「這些群體往往是由朋友組成，不僅一起創作戲劇，也會共同旅行或參與戲劇展演。尤其是包含分級與非分級在內的展演體系，在世界上可說是獨一無二。」

皮拉日表示，業餘劇場已深植於捷克的文化認同之中，毫無疑問將在未來數十年、甚至數百年持續運作，並在世代之間傳承。

業餘劇場是捷克第10個被列為UNESCO非物質文化遺產的項目。過去捷克有許多傳統文化也被列入，包含「國王出巡」、手工吹製玻璃珠耶誕裝飾、獵鷹術與藍染等。

