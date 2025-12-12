影／無人計程車出現「偷渡客」 影片瘋傳引爆安全爭議

美國洛杉磯一名女子幫女兒叫了一輛無人計程車，沒想到女兒上車以後，發現後車廂裡竟然躲著一名男子。母女和該男子的互動影片在社群媒體上瘋傳，也引來不少網友批評無人計程車根本不夠安全。

據《紐約郵報》（New York Post）報導，這段影片在TikTok上瘋傳。當天媽媽幫女兒叫了一輛Waymo的無人計程車（Robotaxi），結果發現後車廂裡竟然蜷縮著一名男子。男子神色慌張，疑似沒有想到會這麼快被發現。女子生氣的對男子大聲斥責，問對方：「你他X的為什麼會待在後車廂裡？」

這名可疑的男子一邊拍打椅背，一邊語無倫次地回答：「這鬼東西不讓我出去！」女子又氣憤地追問：「你為什麼會在裡面？」男子卻回答：「是他們放我進來的！」女子逼問「誰放你進來的？」男子則隨便亂抝：「就……那些人啦。那些人啦！」

女子發布的另一部影片中可以看到，警方後來到場將男子帶出車外。女子隨後跟Waymo的客服代表聯絡，對方承諾將提供「乘車抵用金」作為補償。雖然客服成功安撫女子，這件事仍引發許多網友批評。

有網友質疑，Waymo號稱車上有30個攝影機，為什麼這次沒有偵測到這名「偷渡客」。另名網友則表示應該要選有駕駛的計程車，因為目前這類無人計程車技術還不夠成熟，風險太高。而對此Waymo發言人表示，團隊已經聯繫女子，確保乘客安全。他們嚴格禁止這類事情發生，會採取積極措施預防未來再有類似事件發生。