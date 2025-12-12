黑巧克力好處又加一 可可鹼讓你的生物年齡變年輕

常吃黑巧克力可能能讓人更長壽！國外一項研究發現，黑巧克力的主要成分可可含有一種關鍵化合物，這種化合物與延緩人類「生物年齡」（Biological Age）有關，可以對抗細胞老化和損傷。

據《每日郵報》（Daily Mail）報導，這項研究由倫敦國王學院（King's College London）專家進行，已經發表在《衰老》（Aging）期刊中。研究團隊鎖定英國和德國約1,669名健康個案進行數據分析。透過觀察DNA的化學變化和「端粒」（Telomeres）的長度來推估生物年齡。

研究作者喬丹娜．貝爾（Jordana Bell）是倫敦國王學院的表觀基因組學教授。她表示，「端粒」是染色體末端的保護帽，端粒越短，通常老化或罹患各種年齡相關疾病的風險就越高。

研究發現，在血液中「可可鹼」（theobromine）濃度較高的人，他們的「生物年齡」比實際的「生理年齡」（Chronical Age）還來得低。專家進一步測試可可和咖啡中的其他代謝物，發現這種「抗老」效果似乎是與黑巧克力中的可可鹼有關。在之前的其他研究就曾證實，可可鹼對人體健康有益，能降低心臟病風險、降血壓、促進血液流動並提升認知功能等。

不過這並不代表民眾要開始狂嗑巧克力。貝爾強調，可可鹼主要是存在於可可含量高的巧克力中，但即使是黑巧克力，可能還是含有高糖分和高脂肪，因此還是要適量食用。除此之外，在選擇巧克力時要選高可可固形物含量的黑巧克力，因為一般市售的牛奶巧克力通常可可含量較低，有些白巧克力甚至可能不含可可成分。

2023年波士頓的一項研究發現，可可能降低癡呆症高風險族群的認知衰退；2019年一項葡萄牙研究也證實，每天吃幾塊黑巧克力，一個月內就能有效降低血壓。