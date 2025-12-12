快訊

封面魔咒？黃仁勳等AI巨頭登TIME年度風雲人物 投資老手：絕佳反指標

馬防部淪詐騙營區！軍方火速拔指揮官 派他赴馬祖救火

一生奉獻警職…高雄警查案途中撞上違停貨車 滿地血跡送醫不治

黑巧克力好處又加一 可可鹼讓你的生物年齡變年輕

聯合新聞網／ 綜合報導
黑巧克力中的可可鹼能讓生物年齡變年輕。示意圖／ingimage
黑巧克力中的可可鹼能讓生物年齡變年輕。示意圖／ingimage

常吃黑巧克力可能能讓人更長壽！國外一項研究發現，黑巧克力的主要成分可可含有一種關鍵化合物，這種化合物與延緩人類「生物年齡」（Biological Age）有關，可以對抗細胞老化和損傷。

據《每日郵報》（Daily Mail）報導，這項研究由倫敦國王學院（King's College London）專家進行，已經發表在《衰老》（Aging）期刊中。研究團隊鎖定英國和德國約1,669名健康個案進行數據分析。透過觀察DNA的化學變化和「端粒」（Telomeres）的長度來推估生物年齡。

研究作者喬丹娜．貝爾（Jordana Bell）是倫敦國王學院的表觀基因組學教授。她表示，「端粒」是染色體末端的保護帽，端粒越短，通常老化或罹患各種年齡相關疾病的風險就越高。

研究發現，在血液中「可可鹼」（theobromine）濃度較高的人，他們的「生物年齡」比實際的「生理年齡」（Chronical Age）還來得低。專家進一步測試可可和咖啡中的其他代謝物，發現這種「抗老」效果似乎是與黑巧克力中的可可鹼有關。在之前的其他研究就曾證實，可可鹼對人體健康有益，能降低心臟病風險、降血壓、促進血液流動並提升認知功能等。

不過這並不代表民眾要開始狂嗑巧克力。貝爾強調，可可鹼主要是存在於可可含量高的巧克力中，但即使是黑巧克力，可能還是含有高糖分和高脂肪，因此還是要適量食用。除此之外，在選擇巧克力時要選高可可固形物含量的黑巧克力，因為一般市售的牛奶巧克力通常可可含量較低，有些白巧克力甚至可能不含可可成分。

2023年波士頓的一項研究發現，可可能降低癡呆症高風險族群的認知衰退；2019年一項葡萄牙研究也證實，每天吃幾塊黑巧克力，一個月內就能有效降低血壓。

巧克力 年齡

延伸閱讀

男子性侵婦女又偷竊 印尼村民殘忍私刑割他生殖器曬屍遊街

最高戒備也關不住！義大利嫌犯四度越獄成功彷彿美劇情節

西班牙女子提早上班「屢勸不改」被解僱 告上法院吃癟

每日8罐能量飲喝出問題 英國男中風後左側「永久麻痺」

相關新聞

高160也能穿！UNIQLO童裝成「大人冬季神級單品」 網讚：超顯腿長

近期日本社群平台上掀起一股「Kids Down」穿搭熱潮，許多成年人紛紛搶購UNIQLO的「PUFFTECH輕暖科技童裝外套」，導致多個熱門色號與大尺碼在門市被掃購一空。這股意外的買氣連UNIQLO官方都坦言「始料未及」，並分析出其爆紅的關鍵原因。

率先向世界介紹「星際大戰」！經典原畫以1.2億拍出刷新紀錄

導演喬治盧卡斯打造的太空史詩電影「星際大戰」當年上映前不到2周，藝術家兼電影海報設計師鄭湯姆（Tom Jung）便以壓克...

人類何時學會生火？最新考古證據顯示「時間比原先認為早35萬年」

眾所周知，人類早在一百多萬年前就使用過天然火，但迄今為止，自行點火的最早明確證據，則是來自法國北部一處距今約5萬年的遺址...

黑巧克力好處又加一 可可鹼讓你的生物年齡變年輕

常吃黑巧克力可能能讓人更長壽！國外一項研究發現，黑巧克力的主要成分可可含有一種關鍵化合物，這種化合物與延緩人類「生物年齡」（Biological Age）有關，可以對抗細胞老化和損傷。

影／無人計程車出現「偷渡客」 影片瘋傳引爆安全爭議

美國洛杉磯一名女子幫女兒叫了一輛無人計程車，沒想到女兒上車以後，發現後車廂裡竟然躲著一名男子。母女和該男子的互動影片在社群媒體上瘋傳，也引來不少網友批評無人計程車根本不夠安全。

新研究示警！伊斯坦堡恐有「規模7強震」 關鍵斷層已蠢動20年

科學家警告，土耳其馬爾馬拉海下方的主要斷層近年出現令人不安的變化，可能顯示一場大地震正逐步逼近。紐約時報報導，11日刊登...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。