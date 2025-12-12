奧地利議會通過法令 禁止14歲以下女孩佩戴穆斯林頭巾

（德國之聲中文網）奧地利融合與家庭部長普拉科爾姆（Claudia Plakolm）表示，這是保護女孩的一項歷史性舉措。她指出，頭巾並非一塊無害的布料，“它是壓迫的象征”。這位來自人民黨（ÖVP）的保守派政治家強調，奧地利的任何女孩都不應該在成長過程中被迫遮掩自己的身體。

根據法律文本，該禁令適用於“按照伊斯蘭傳統遮蓋頭部的頭巾”，將於2026/2027學年開始生效。學校將於明年2月開始進行宣傳教育，為新規做好准備。

如違反禁令，學校管理部門首先應與涉事女生及其家長會面。如果女生繼續佩戴頭巾，家長必須與學校主管部門溝通。作為最終手段，可處以150至800歐元的罰款。

奧地利綠黨表示，並非原則上反對頭巾禁令，但在此次投票中投出反對票，理由是認為該法律不符合憲法。

2019年，奧地利人民黨-自由黨聯盟通過了一項針對10歲以下女童的頭巾禁令，但被憲法法院推翻。當時憲法法院認為，該規定歧視穆斯林婦女，違反了國家宗教中立原則。

人權組織也表達了擔憂。國際特赦組織表示，該禁令將“進一步加劇當前針對穆斯林的種族主義氛圍”。伊斯蘭宗教團體則稱，這是一種對基本權利的干預。

DW中文有Instagram！歡迎搜尋dw.chinese，看更多深入淺出的圖文與影音報道。

© 2025年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

【 本文章由德國之聲授權提供】