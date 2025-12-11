奧地利國會通過新法 禁止14歲以下女生戴頭巾上學

快訊

中央社／ 維也納11日綜合外電報導

奧地利國會議員今天通過一項法案，禁止14歲以下女生在學校佩戴頭巾。人權團體與專家認為，此舉具有歧視性，可能加劇社會分裂。

法新社報導，奧地利社會反移民情緒升高，由保守派領導的政府承受壓力，今年提出這項禁令並聲稱此舉是為了「保護女孩免於受壓迫」。

這項法律禁止14歲以下女孩，在所有學校佩戴「依照伊斯蘭傳統遮蓋頭部」的頭巾。

奧地利國會經過今天的辯論，僅有在野的綠黨（Green party）投票反對，認為這項禁令違憲。

國會在表決前，自由派的新奧地利黨（NEOS）議員薛堤（Yannick Shetty）指出，頭巾「不僅僅是一件衣物」，而是「讓女孩被性化」。

奧地利融合事務部長普拉考姆（Claudia Plakolm）在提出法案時說，「當一個女孩…被告知必須遮掩身體…來保護自己免於受男性凝視時，這不是宗教儀式，而是壓迫。」

她表示，這項禁令適用於「所有形式」的伊斯蘭面紗，包括希賈布頭巾（hijabs）與波卡罩袍（burqas），預計明年9月新學年開始時全面生效。

明年2月起，將有一段過渡期，這項新規定會向教師、家長和孩童進行說明，違反者暫時不會受到處罰。但若屢次未遵守，家長將面臨150至800歐元（約新台幣5500元至2萬9300元）的罰款。

奧地利政府表示，約有1萬2000名女孩將受到這項新法影響。

奧地利 法案 議員

