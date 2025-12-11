超過4000人…丹麥將對被強制節育的格陵蘭婦女提供賠償

（德國之聲中文網）丹麥衛生部周三（12月10日）宣布，將就格陵蘭島數千名原住民婦女和女孩遭受的強制節育行為進行賠償。1960年至1991年間，在不知情或未經同意的情況下，被強制節育的因紐特婦女，從明年4月起每人可申請獲得30萬丹麥克朗（約新台幣147萬元）的賠償。

美聯社報導稱，據估計，約有4500名婦女可能符合賠償條件，並可在2028年6月前提出賠償要求。

當時，許多因紐特人（其中許多人是青少年）被植入宮內節育器，或被注射激素避孕針。而在實施這些手術前，她們既不了解具體情況，也未表示同意。許多人因此長期腹痛、感染，終身不孕或被迫切除子宮，造成生理和心理上的巨大創傷。

丹麥衛生大臣洛德（Sophie Lohde）在一份聲明中表示：「強制節育事件是我們共同歷史上的一段黑暗篇章。它給格陵蘭婦女帶來了嚴重的後果，讓她們遭受了身心雙重的傷害。不幸的是，我們無法消除這些婦女的痛苦，但賠償有助於承認並彌補她們所經歷的苦難。」

今年9月份公布的一項獨立調查發現，超過350名格陵蘭原住民婦女和女孩（其中一些年僅12歲及以下），曾被丹麥衛生部門強制節育。據悉，實際受到影響的女性數量可能超過4000人。

DW中文有Instagram！歡迎搜尋dw.chinese，看更多深入淺出的圖文與影音報導。

© 2025年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

【 本文章由德國之聲授權提供】