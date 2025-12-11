澳洲16歲以下社群禁令上路 內容創作者被迫調整策略

快訊

中央社／ 雪梨11日綜合外電報導
澳洲從10日起，禁止所有未滿16歲者使用臉書(Facebook)、Instagram、Kick、Reddit、Snapchat、Threads、TikTok、X、YouTube和Twitch等社群媒體平台。(路透)
澳洲10日凌晨零時起禁止16歲以下兒少使用社群媒體後僅隔一天，本地內容創作者立刻發現帳號追蹤人數和觀看次數驟降，不僅對收入帶來風險，也迫使他們重新思考內容策略。

澳洲成為全球第一個禁止16歲以下兒少使用社群媒體的國家，這項禁令正受其他考慮採取類似限制措施的國家密切注意，因為各界對社群媒體影響兒少身心健康與安全的疑慮日增。

路透社報導，29歲的巴丁頓（Josh Partington）平時在短影音平台TikTok分享以澳洲日常為題材的幽默短劇，每支影片平均吸引10萬人次觀看。不過，他在社群禁令生效後上架的第1支新影片，觀看數幾乎不及過去影片的10%。

巴丁頓表示：「我昨天上傳至TikTok和Instagram的新影片點閱率很差，兩邊合計觀看數不到1萬，這個情況前所未見。」

坎培拉當局下令TikTok、Meta旗下Instagram和臉書（Facebook）以及Alphabet旗下YouTube等十大平台，禁止約100萬名16歲以下用戶使用，違者將面臨重罰。

對許多澳洲青少年而言，適應沒有社群媒體的新生活極具挑戰；多年來努力經營年輕粉絲的內容創作者，也難以忽視這些最活躍觀眾流失造的衝擊。

內容創作者告訴路透社，他們Instagram帳號的追蹤人數明顯下降，按讚、留言及觀看等互動數據也受到影響。

如果這股趨勢持續下去，仰賴各項流量數據吸引品牌合作及創造廣告收入的產業可能遭受重創。

部分創作者開始經營尚未被納入這項禁令的其他平台，或設立電子郵件訂閱名單設法與年輕粉絲保持聯繫。

巴丁頓在TikTok和Instagram總共有10萬名粉絲，這次禁令使他流失約1500名Instagram追蹤者。他說，若TikTok也出現這個情況，「確實有點可怕」。

他指出，粉絲流失可能影響到自己的品牌合作收入，但還不至於驚慌失措，「雖然這個情況不理想，我有信心能調整策略，繼續經營這些平台」。

另一名30歲喜劇演員戴爾（Mitch Dale）說道，他的20萬名追隨者以成年人居多，但流失年輕粉絲導致社群互動人數下滑，使他必須重新考慮貼文時程。

戴爾表示：「我習慣利用下午3點半青少年放學後用手機這個時段在TikTok發文，也許我未來會重新思考這件事。」

18歲獨立音樂人柯比（Harry Kirby）擁有逾18萬社群平台追蹤者，他表示16歲以下用戶占粉絲多數，目前他的Instagram帳號已流失1000粉絲，「他們就這麼消失了，與任何粉絲失去直接聯繫令人感到糟透了」。

社群媒體 TikTok Instagram 澳洲 創作者

