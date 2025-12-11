黃仁勳憶9歲赴美寄宿生活 身無分文「幫逾百人洗廁所」曾為一事心碎

儘管輝達（Nvidia）已貴為全球市值最高的企業，但其創辦人及行政總裁黃仁勳憶述9歲移居美國的經歷時表示，他的個人教育始於肯塔基州（Kentucky）鄉村的一所寄宿學校，那裏的學生抽菸、攜帶刀具經常打架生事。作為校內年紀最小的學生，黃仁勳被安排為上百名同學打掃廁所。此外，黃仁勳又提到當年國際長途電話費高昂，他只能透過父母購買的錄音機錄製卡式帶與他們互發「語音書信」保持聯繫。

黃仁勳近日接受美國著名博客主持人Joe Rogan時表示：「在1970年代中期，他的父母幾乎身無分文地將他和哥哥送到了美國。當時，他們一家住在曼谷，正值泰國政變頻傳時期。黃仁勳的父母認為繼續讓孩子們待在那裏已經不安全了。他們聯絡了一位住在華盛頓州，素未謀面未謀面的叔叔，請他在美國找一所願意接收兩個幾乎沒有積蓄的外國男孩的學校。」

黃仁勳的叔叔找到了一間，位於肯塔基州克萊縣的奧奈達浸信會學院（Oneida Baptist Institute）。克萊縣當時是美國最貧困的縣之一，現在依然如此。

宿舍裏沒有衣櫃門，沒有鎖，許多孩子們的菸癮極大。黃仁勳指他9歲時也試過抽菸，持續了一周。而且學生們還會用刀解決爭端。黃仁勳憶述當時的室友是個17歲的男孩，他剛搬入宿舍時見到對方身上纏着膠布，顯然剛打過架。

黃仁勳表示，學校裏每位學生都有份工作。他的哥哥被派到學校用來維持營運的菸草農地工作，而黃仁勳則成爲了一名清潔工，負責打掃一百多個十幾歲男孩的廁所。黃仁勳打趣說：「假如他們如廁時更注意一些會更好。」

即使在描述那些任何人都會覺得殘酷的場景時，黃仁勳的樂觀精神依然貫穿整個訪談。

黃仁勳指，他對那段時期的記憶大多是美好的，他還記得有一次在一間餐廳用餐後，他興奮地告訴父母：「爸媽，我們今天去了一間超棒的餐廳。整個餐廳燈火通明，就像未來世界一樣。食物是用盒子裝的，而且味道好極了。漢堡包簡直太棒了。」黃仁勳其後笑着表示：「那就是麥當勞」。

當時，黃仁勳與哥哥獨自經歷了這一切。國際長途電話費太貴，所以他的父母買了一台便宜的錄音機給他們。每個月，他們都會錄製一封「語音信件」，描述他們在學校的生活，然後寄回曼谷。父母會將錄音覆蓋在原來的錄音帶上，再寄回去。

兩年後，黃仁勳的父母終於搬到美國，他們只有幾個行李箱和一點錢。他的母親做女傭。他的父親是一名受過專業培訓的工程師，他透過圈選報紙分類廣告上的招聘訊息，然後挨個打電話求職。最終，他在一間顧問工程公司找到了一份工作，負責設計工廠和煉油廠。

黃仁勳感嘆地表示：「他們放棄了一切，在三十多歲的時候重新開始。」

他至今仍然清晰記得早年生活中的一件事，他說，這件事「讓我心碎」。父母抵達美國不久，一家人租了一間附家具的公寓，他和哥哥不小心弄壞了一張很薄的咖啡桌。

黃仁勳指：「媽媽當時的表情依然歷歷在目，他們身無分文，她也不知道該如何償還貸款。」

對黃仁勳而言，正是這樣的時刻，讓他明白父母當年「幾乎身無分文」來到美國時所承擔的風險。

他對其父母充滿讚嘆之情：「我的父母非常了不起，很難不愛上這個國家。很難不對這個國家充滿浪漫情懷。」

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

文章授權轉載自《香港01》