中央社／ 東京11日綜合外電報導
北海道空中系統指出，旗下一架日本國內線客機，今天中午起飛後故障，在北海道迫降。圖為日航客機示意圖，非當事航機。(中央社)
日本航空公司（Japan Airlines，日航）子公司北海道空中系統（HAC）指出，旗下一架日本國內線客機，今天中午起飛後進入雲層時，發動機故障，並在北海道迫降。

北海道電視台（HTB）與日本放送協會（NHK）報導，今天迫降的航班編號為日航2823，機型為ATR-42型渦輪螺旋槳式飛機。這架飛機從北海道札幌市的丘珠機場起飛，原定飛往秋田機場。

不料，這架客機的右側發動機於起飛後故障，接著緊急降落在北海道的函館機場，所幸機上乘客加機組人員共26人，並未在這起事件中受傷。

HAC初步研判，肇因可能是飛機在冰點下的雲雨中飛行時，過冷水（溫度低於攝氏零度的液態水）附著在飛機並結冰所致。

根據HTB拍攝到的影像，今天下午1時30分左右，這架飛機在右側螺旋槳停止的狀態下，降落在函館機場。

北海道 飛機 機場

南韓圖書館工地驚傳坍塌！4工人遭活埋 消防緊急搜救中

南韓光州市11日下午發生工安事故，位於西區的新建案「光州代表圖書館」工地於13時58分（台灣時間12時58分）左右傳出鋼...

率先向世界介紹「星際大戰」！經典原畫以1.2億拍出刷新紀錄

導演喬治盧卡斯打造的太空史詩電影「星際大戰」當年上映前不到2周，藝術家兼電影海報設計師鄭湯姆（Tom Jung）便以壓克...

人類何時學會生火？最新考古證據顯示「時間比原先認為早35萬年」

眾所周知，人類早在一百多萬年前就使用過天然火，但迄今為止，自行點火的最早明確證據，則是來自法國北部一處距今約5萬年的遺址...

日本國內線客機空中故障 迫降於北海道函館

日本航空公司（Japan Airlines，日航）子公司北海道空中系統（HAC）指出，旗下一架日本國內線客機，今天中午起...

韓國光州工地倒塌4人遭埋　已救出1人推測死亡

位於韓國光州西區的施工現場在今天下午發生倒塌事故，共有4人被掩埋，消防當局出動人力搜救，目前有1人被救出但推測已死亡，另...

德國年度10大詞彙 AI時代、兵役樂透…反映社會變革

德國語言協會公布2025年度10大詞彙，今年由「人工智慧時代」拔頭籌，榜單反映德國在數位變遷、地緣政治緊張與經濟下行的社...

