日本國內線客機空中故障 迫降於北海道函館

日本航空公司（Japan Airlines，日航）子公司北海道空中系統（HAC）指出，旗下一架日本國內線客機，今天中午起飛後進入雲層時，發動機故障，並在北海道迫降。

北海道電視台（HTB）與日本放送協會（NHK）報導，今天迫降的航班編號為日航2823，機型為ATR-42型渦輪螺旋槳式飛機。這架飛機從北海道札幌市的丘珠機場起飛，原定飛往秋田機場。

不料，這架客機的右側發動機於起飛後故障，接著緊急降落在北海道的函館機場，所幸機上乘客加機組人員共26人，並未在這起事件中受傷。

HAC初步研判，肇因可能是飛機在冰點下的雲雨中飛行時，過冷水（溫度低於攝氏零度的液態水）附著在飛機並結冰所致。

根據HTB拍攝到的影像，今天下午1時30分左右，這架飛機在右側螺旋槳停止的狀態下，降落在函館機場。