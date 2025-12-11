韓國光州工地倒塌4人遭埋 已救出1人推測死亡
位於韓國光州西區的施工現場在今天下午發生倒塌事故，共有4人被掩埋，消防當局出動人力搜救，目前有1人被救出但推測已死亡，另外有1人的位置已確認，其他2人尚在搜索中。
根據韓聯社報導，在今天下午1時58分左右，位於光州西區治平洞正在興建的「光州代表圖書館」工地發生鋼構坍塌事故，導致在工地作業的4名人員被壓在倒塌結構物之下。
隨後到場的消防當局已救出其中1名被埋者，但推測已經死亡。其餘3人中，有1人的位置已被肉眼確認，消防當局正進行救援；另有2人連遭掩埋的位置都尚未確認。
報導指出，事故發生於混凝土澆置作業過程中，建築物突然倒塌。消防當局發布「第一階段應對」指令，動員轄區消防人力及特殊救援隊等投入救援作業。
光州市計畫在原本的尚武焚化廠用地，投入516億韓元（約新台幣12.38億元）興建光州代表圖書館，總面積11286平方公尺，規模為地上2層至地下2層。
警方與消防當局表示，一旦完成救援作業，將調查事故發生的確切經過。
