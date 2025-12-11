韓國光州工地倒塌4人遭埋　已救出1人推測死亡

快訊

中央社／ 首爾11日綜合外電報導
南韓光州市11日下午發生工安事故，位於西區的「光州代表圖書館」工地於台灣時間12時58分傳出鋼構物坍塌，初步推定有4名工人遭活埋。圖/截自매일신문在YT的影音
南韓光州市11日下午發生工安事故，位於西區的「光州代表圖書館」工地於台灣時間12時58分傳出鋼構物坍塌，初步推定有4名工人遭活埋。圖/截自매일신문在YT的影音

位於韓國光州西區的施工現場在今天下午發生倒塌事故，共有4人被掩埋，消防當局出動人力搜救，目前有1人被救出但推測已死亡，另外有1人的位置已確認，其他2人尚在搜索中。

根據韓聯社報導，在今天下午1時58分左右，位於光州西區治平洞正在興建的「光州代表圖書館」工地發生鋼構坍塌事故，導致在工地作業的4名人員被壓在倒塌結構物之下。

隨後到場的消防當局已救出其中1名被埋者，但推測已經死亡。其餘3人中，有1人的位置已被肉眼確認，消防當局正進行救援；另有2人連遭掩埋的位置都尚未確認。

報導指出，事故發生於混凝土澆置作業過程中，建築物突然倒塌。消防當局發布「第一階段應對」指令，動員轄區消防人力及特殊救援隊等投入救援作業。

光州市計畫在原本的尚武焚化廠用地，投入516億韓元（約新台幣12.38億元）興建光州代表圖書館，總面積11286平方公尺，規模為地上2層至地下2層。

警方與消防當局表示，一旦完成救援作業，將調查事故發生的確切經過。

