率先向世界介紹「星際大戰」！經典原畫以1.2億拍出刷新紀錄

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
這張傳統拍賣公司提供的影像可見到鄭湯姆為1977年電影《星際大戰》創作的藝術品。美聯社
這張傳統拍賣公司提供的影像可見到鄭湯姆為1977年電影《星際大戰》創作的藝術品。美聯社

導演喬治盧卡斯打造的太空史詩電影「星際大戰」當年上映前不到2周，藝術家兼電影海報設計師鄭湯姆（Tom Jung）便以壓克力顏料與噴槍創作了一幅畫，率先向世界介紹這部電影。美聯社報導，這幅後來也被重製成經典電影海報的畫作，10日在拍賣中以387.5萬美元（台幣約1億2195萬元）售出。

這幅作品最早於1977年5月13日登上報紙廣告，之後也被運用於看板、雜誌與戲院節目單。傳統拍賣公司（Heritage Auctions）流行文化與歷史藏品部門主管艾普汀（Charles Epting）說：「對大多數美國人來說，這是他們第一次得以一窺遙遠的銀河系，」

「星際大戰」製片寇茲（Gary Kurtz）保存著這幅原畫，並且掛在辦公室牆上，之後傳給女兒。寇茲家族後來將這件作品帶到傳統拍賣公司的達拉斯總部拍賣，起標價為100萬美元（台幣約3147萬元）。艾普汀表示，此次拍賣不僅創下星戰系列紀念品的最高成交紀錄，也是所有電影海報藝術作品的最高紀錄。買家透過網站得標，但選擇保持身份匿名。

鄭湯姆的畫作中，一側描繪路克天行者在莉亞公主身後舉起光劍，黑武士的身影在背景中若隱若現，另一側則是一隊X戰機展開攻擊，韓索羅與路克正在接受勳章。

艾普汀指出，畫作右下角的R2-D2與C-3PO是在最後一刻才加入，早期複製品中並未出現，直到電影海報與看板製作時才加入，確切日期不明，但大約是在1977年6月或7月。他說：「你可以看到這幅作品的演變過程，以及他們如何思考哪些元素最重要，我們要表達什麼，以及什麼能吸引人們的目光。」

他表示，這幅畫作不僅是電影紀念品，也是文化文物，更是美國歷史的一部分。人們與「星際大戰」電影建立的情感連結也有助於解釋拍賣價格。他說：「任何看過這些電影或相關宣傳的人，看到這幅作品時，心跳都會加速。」星戰系列紀念品此前最高成交價為以360萬美元（台幣約1億1329萬元）拍出的黑武士光劍。

電影海報 畫作 紀念品

