南韓圖書館工地驚傳坍塌！4工人遭活埋 消防緊急搜救中

南韓光州市11日下午發生工安事故，位於西區的新建案「光州代表圖書館」工地於13時58分（台灣時間12時58分）左右傳出鋼構物坍塌，初步推定有4名工人遭活埋，消防與救援單位正全力搜救。

京鄉新聞報導，事發當時，工地正在進行混凝土澆置作業，施工結構無預警情況下倒塌，造成多名工人受困。光州市政府表示，救難人員已投入現場搜索，並同步調查事故原因。

光州代表圖書館由市府主導興建，選址於西區治平洞舊上武焚化爐用地，工程於2022年9月動工，預定2026年4月完工。

然而工程進度近來多次受阻。主承包的建設公司因遭法院查封債權，6月至9月間陷入資金危機，導致工程停工3個月。其後由聯合承攬的另一家建設公司接手剩餘工程，並於9月25日復工，目前整體工期已延宕約4個月。

光州市政府表示，將在救援告一段落後，徹查施工管理及監督流程，以釐清責任並防止類似事故再發生。