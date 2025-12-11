印度夜店大火燒死25人！老闆兄弟檔逃往泰國遭拘留
印度果阿（Goa）一間夜店7日凌晨發生大火，至少奪走25條人命，2名夜店負責人事發後火速潛逃出境，如今在泰國遭拘留，料將被帶回印度受審。
事件至少造成25死、6傷，印度警方目前逮捕5人，並對負責人路特拉兄弟（Saurabh ＆ Gaurav Luthra）發布通緝令。
但有關單位對路特拉兄弟採取的行動似乎慢了一步，因為事發後，兩人立即訂了飛往泰國的機票，並火速逃往普吉島。
參與調查的一名印度官員表示，當大批人力還在進行搜救工作時，路特拉兄弟卻在準備逃跑。
路特拉兄弟的律師10日表示，兩人的旅程事前就已規劃，並非因逃避火警責任離開印度，只是因為要到泰國出差，「為可能開在泰國的新餐廳選址」。
印度斯坦時報（Hindustan Times）今天指出，路特拉兄弟已在泰國被拘留，印度當局正與泰國方面協調，要啟動相關程序，將他們送回印度接受審訊。
但路特拉兄弟的律師表示，那間夜店平時的營運由員工負責打理，因此不應由他們直接承擔火警的責任。
今日印度（India Today）也報導，路特拉兄弟透過律師表示，兩人想要回印度，但擔心遭到逮捕，他們提到，除了起火的夜店外，其位於果阿的另一處房產也遭政府夷為平地，顯示當局對他們採取「報復性」行為。
當局則表示與路特拉兄弟有關的房產是未經合法批准，沒有任何安全措施，與失火的夜店一樣有安全疑慮。
果阿警方指出，此案調查有不少進展，隨著他們還原火災發生原因，加上重要嫌疑人在悲劇發生後有試圖逃跑情況下，可能還會有更多人因此被捕。
果阿行政首長薩望特（Pramod Sawant）表示，調查報告將在8天內完成，果阿政府也將發放賠償金給罹難者家屬，並加強對娛樂場所的安全審查。
