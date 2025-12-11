快訊

南韓N號房主嫌趙主彬　因未成年性犯罪追加5年徒刑

中央社／ 首爾11日綜合外電報導
南韓2020年「N號房」事件主謀趙主彬。（路透資料照片）
震驚韓國社會的「N號房」事件主嫌趙主彬，在2021年被判42年有期徒刑後已在服刑中，不過因為2019年犯下的另一起未成年性剝削、性侵等罪行，今天被追加5年刑期、累積47年。

根據韓聯社報導，最高法院第二庭於今天以違反兒童及青少年性保護法中的相關法條，對趙主彬宣判5年有期徒刑。趙主彬因2019年對當時仍未成年的受害者進行性剝削、性侵等行為，於2022年9月被追加移送審判。

一審法院判處趙主彬5年徒刑，並命令他接受40小時性暴力治療課程，同時5年間禁止於兒童、青少年與身心障礙者保護機構就業。

一審法庭指責表示，受害者遭受犯罪長達1年以上，承受極大精神痛苦，但被告仍以與受害者曾為戀人關係為由否認犯行、毫無反省，使受害者持續遭受嚴重的二次傷害。

當時趙主彬不服判決提出上訴，但二審及最高法院皆認為原判決無誤，最終駁回上訴。趙主彬在審判過程中否認罪名，甚至申請國民參與審判，但皆未被法院接受。

趙主彬因在2019年5月至2020年2月間，恐嚇包括兒童與青少年在內的數十名女性受害者製作性剝削影像，並透過「博士房」販售與散布，違反兒童及青少年性保護法、強制猥褻、詐欺等罪名，於2021年10月最終被判處42年徒刑。

另外，趙主彬在去年2月因為共犯姜勳（音譯）涉及強制猥褻案件，被大法院追加4個月徒刑。

