勞資達成協議 南韓鐵道及首爾地鐵撤回罷工
韓國鐵道工會及首爾地鐵9號線部分區間原本預告今天開始罷工，但在今天上午分別與資方暫時達成協議，鐵道工會宣布保留罷工，地鐵9號線也撤回罷工宣言。
韓聯社報導，韓國鐵道公社勞資雙方今天上午就績效獎金制度等談判內容達成共識，政府表明將啟動相關程序，透過旗下公共機關營運委員會解決。
韓國鐵道公社是32個公營企業中唯一僅以基本工資的80%作為績效獎金計算基準的公司，因此勞資糾紛不斷，勞方訴求希望資方能足額、定期發放績效獎金。
工會方表示，為減少對民眾的影響，工會決定保留罷工，集中在談判上。
另一方面，地鐵9號線勞資雙方的談判也在今天凌晨達成共識，工會撤回預告從今天起進行的罷工行動。不過，預告12日開始罷工的地鐵1到8號線協商仍在進行。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言