勞資達成協議 南韓鐵道及首爾地鐵撤回罷工

中央社／ 首爾11日專電
韓國鐵道工會及首爾地鐵9號線部分區間原本預告11日開始罷工，但已分別與資方暫時達成協議，鐵道工會宣布保留罷工，地鐵9號線也撤回罷工。圖為首爾車站。中央社
韓國鐵道工會及首爾地鐵9號線部分區間原本預告11日開始罷工，但已分別與資方暫時達成協議，鐵道工會宣布保留罷工，地鐵9號線也撤回罷工。圖為首爾車站。中央社

韓國鐵道工會及首爾地鐵9號線部分區間原本預告今天開始罷工，但在今天上午分別與資方暫時達成協議，鐵道工會宣布保留罷工，地鐵9號線也撤回罷工宣言。

韓聯社報導，韓國鐵道公社勞資雙方今天上午就績效獎金制度等談判內容達成共識，政府表明將啟動相關程序，透過旗下公共機關營運委員會解決。

韓國鐵道公社是32個公營企業中唯一僅以基本工資的80%作為績效獎金計算基準的公司，因此勞資糾紛不斷，勞方訴求希望資方能足額、定期發放績效獎金。

工會方表示，為減少對民眾的影響，工會決定保留罷工，集中在談判上。

另一方面，地鐵9號線勞資雙方的談判也在今天凌晨達成共識，工會撤回預告從今天起進行的罷工行動。不過，預告12日開始罷工的地鐵1到8號線協商仍在進行。

