巴西南部遭特強氣旋襲擊　航班停飛、城市癱瘓

巴西南部近日遭遇一場特強副熱帶氣旋，帶來暴雨與強風，造成嚴重社會與基礎設施衝擊。聖保羅州與南部多地陷入停電、交通混亂，專家警告此類極端天氣與全球氣候變遷密切相關。

巴西新聞網站g1等媒體報導，今天聖保羅市及大都會區超過200萬戶失去電力，交通號誌大範圍停擺，醫院也受影響。聖保羅國際機場瓜魯柳斯（Guarulhos）至少37班航班取消或改降，國內機場孔戈尼亞斯（Congonhas）也有多班受影響。多個市立與州立公園因安全考量暫時關閉；都會鐵路部分路線停靠受阻。

根據g1報導，氣象站測得聖保羅市最高98公里／小時的陣風，南部地區甚至出現龍捲風，摧毀巴拉納州（Paraná）里奧博尼圖市（Rio Bonito）9成建築，造成6人死亡。在聖塔卡塔里納州（Santa Catarina）帕洛沙市（Palhoça），已有3人死亡，暴雨量達137毫米。

依據BBC巴西新聞網，專家指出，雖然副熱帶氣旋在南半球並不罕見，但近年頻率與強度顯著增加。南極海冰減少導致「南極振盪」處於負相位，推動氣旋帶向巴西南部，加劇極端天氣。

氣象學家馬連哥（José Marengo）表示，這些「氣旋炸彈」現象與全球暖化趨勢吻合，未來可能更頻繁。氣象學教授阿基諾（Francisco Aquino）強調，除了減少溫室氣體排放，巴西必須加強民防系統、提前預警與資訊傳播，以降低災害衝擊。

聖保羅市長努尼斯（Ricardo Nunes）批評電力公司在危機應對上表現不佳，並表示將要求國家電力管理局（Aneel）與司法機構檢討合約，以避免類似大規模停電再度發生。

阿基諾指出，這場氣旋不僅凸顯巴西南部基礎設施的脆弱性，也再次提醒全球社會，氣候變遷正加劇極端天氣事件，其影響已不再是未來的預測，而是當下的現實。