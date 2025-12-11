無懼出境禁令　馬查多親赴挪威領諾貝爾和平獎

英國26歲OnlyFans女網紅Bonnie Blue上周四在印尼峇里島被捕。她與17名男子被指違反當地嚴格的反色情法律，涉嫌在該國拍攝色情影片，有違道德。她一旦被當局起訴，將面臨最高15年監禁和最高60億印尼盾（約新台幣1121萬元）的罰款。不過，當地法律專家指，她最有可能被驅逐出境。

2025-12-11 09:04