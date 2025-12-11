無懼出境禁令 馬查多親赴挪威領諾貝爾和平獎
挪威諾貝爾頒獎典禮舉行數小時之後，諾貝爾獎委員會主席證實，今年和平獎得主、委內瑞拉反對派領袖馬查多本人已經抵達奧斯陸（Oslo）。
路透社報導，馬查多（Maria Corina Machado）經一年多時間的躲藏，在今天抵達挪威，無視長達10年的出境禁令。
現年58歲的馬查多自2014年起，便被委國總統馬杜洛（Nicolas Maduro）的政府禁令出國。稍早，她的女兒在諾貝爾頒獎典禮中，代為領獎並致詞。
挪威諾貝爾獎委員會將今年的和平獎頒發給馬查多，表彰她致力於對抗獨裁政權。
