快訊

他戒讀書「四毒」自學考取東大 解析保持學習動力與效力

饗食天堂嘉義開店有譜？耐斯王子大飯店證實「洽談中」

又有新北藍營政二代帶槍投靠 民眾黨願意給舞台？

無懼出境禁令　馬查多親赴挪威領諾貝爾和平獎

中央社／ 奧斯陸11日綜合外電報導
今年諾貝爾和平獎得主、委內瑞拉反對派領袖馬查多。美聯社
今年諾貝爾和平獎得主、委內瑞拉反對派領袖馬查多。美聯社

挪威諾貝爾頒獎典禮舉行數小時之後，諾貝爾獎委員會主席證實，今年和平獎得主、委內瑞拉反對派領袖馬查多本人已經抵達奧斯陸（Oslo）。

路透社報導，馬查多（Maria Corina Machado）經一年多時間的躲藏，在今天抵達挪威，無視長達10年的出境禁令。

現年58歲的馬查多自2014年起，便被委國總統馬杜洛（Nicolas Maduro）的政府禁令出國。稍早，她的女兒在諾貝爾頒獎典禮中，代為領獎並致詞。

挪威諾貝爾獎委員會將今年的和平獎頒發給馬查多，表彰她致力於對抗獨裁政權。

馬查多 諾貝爾獎 挪威

延伸閱讀

川普政府在委內瑞拉近海扣押油輪 緊張局勢恐升溫

缺席頒獎典禮 挪威諾貝爾協會：和平獎得主馬查多目前安全

和平獎得主馬查多行蹤不明 諾貝爾協會：不會親自出席領獎

出境成逃犯 委國反對派領袖仍要親領和平獎

相關新聞

澳洲社群禁令有用？國際特赦組織：恐問題更大

國際特赦組織則透過聲明表示擔憂，強制禁令可能反而讓青少年面臨的問題更難以被發覺。

英國OnlyFans「千人斬」網紅峇里島被捕 恐面臨最高15年監禁

英國26歲OnlyFans女網紅Bonnie Blue上周四在印尼峇里島被捕。她與17名男子被指違反當地嚴格的反色情法律，涉嫌在該國拍攝色情影片，有違道德。她一旦被當局起訴，將面臨最高15年監禁和最高60億印尼盾（約新台幣1121萬元）的罰款。不過，當地法律專家指，她最有可能被驅逐出境。

巴西南部遭特強氣旋襲擊　航班停飛、城市癱瘓

巴西南部近日遭遇一場特強副熱帶氣旋，帶來暴雨與強風，造成嚴重社會與基礎設施衝擊。聖保羅州與南部多地陷入停電、交通混亂，專...

無懼出境禁令　馬查多親赴挪威領諾貝爾和平獎

挪威諾貝爾頒獎典禮舉行數小時之後，諾貝爾獎委員會主席證實，今年和平獎得主、委內瑞拉反對派領袖馬查多本人已經抵達奧斯陸（O...

諾貝爾燈節向和平致意　點亮斯德哥爾摩黑暗冬夜

12月的斯德哥爾摩每天大約只有6小時日照時間，北歐進入黑暗的寒冬，諾貝爾燈節以諾貝爾獎得主的發現與成就為啟發，設計各種光...

差30秒就能人贓俱獲！羅浮宮珠寶失竊案公布報告 維安疏失釀大禍

法國羅浮宮10月發生竊案，價值連城的王冠珠寶至今下落不明。今天公布的調查顯示，竊賊逃逸30秒後，警方和保全就抵達現場，若...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。