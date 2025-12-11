快訊

香港01／ 撰文：韓學敏 羅保熙
來自英國的OnlyFans網紅Bonnie Blue，近日與十多名澳洲籍男子在印尼峇里島被捕，他們據報違反了印尼的「道德」法律。圖擷自IG/bonnieblue
來自英國的OnlyFans網紅Bonnie Blue，近日與十多名澳洲籍男子在印尼峇里島被捕，他們據報違反了印尼的「道德」法律。圖擷自IG/bonnieblue

英國26歲OnlyFans網紅Bonnie Blue上周四在印尼峇里島被捕。她與17名男子被指違反當地嚴格的反色情法律，涉嫌在該國拍攝色情影片，有違道德。她一旦被當局起訴，將面臨最高15年監禁和最高60億印尼盾（約新台幣1121萬元）的罰款。不過，當地法律專家指，她最有可能被驅逐出境。

綜合外媒報導，峇里島警方突擊搜查Bonnie Blue租住的一間房屋，指控她涉嫌拍攝色情片。她之後被關押在峇里島庫塔，與她一同被關押的還有一名28歲澳洲男子，以及2名英國男子。另外和她一同被捕的14名澳洲男子均已獲釋，未被起訴。據報全部被捕人士年齡介於19至40歲。

警方還在行動中查獲大量專業攝錄器材、成批避孕藥物、一輛印有「Bonnie Blue’s BangBus」字樣的藍色貨車，並從其社交帳戶發現她涉嫌招募年滿18歲的畢業旅行青少年參與色情活動。

Bonnie Blue今年較早時候曾聲稱，在12小時內與1057名男子發生性關係而在網上走紅。

專門處理外籍人士案件的雅加達PNB移民律師事務所合夥人德拉諾（Philo Dellano）分析，此類案件通常存在「看不見的手」操控牟利，當事人最終很可能僅被驅逐出境並列入入境黑名單，而非真正面臨司法審判。

去年9月，一名44歲的美國女子同樣在峇里島因舉辦內容包括性行為課程的「親密關係精進靜修營」而被捕並被印尼驅逐出境。德拉諾推測，Bonnie Blue選擇在印尼拍攝，可能正是考慮到「出事時易被遣返」的處理模式。

英國OnlyFans「千人斬」網紅峇里島被捕 恐面臨最高15年監禁

