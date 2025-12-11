每日8罐能量飲喝出問題 英國男中風後左側「永久麻痺」

英國一名本來身體健康的男子，因為每天都要喝8罐能量飲料，導致血壓飆升還引發中風。雖然就醫之後保住了一條命，但卻留下左半邊身體永久麻痺的後遺症，讓他十分懊悔。

據《每日郵報》（Daily Mail）報導，這名不具名的男子是在某天突然覺得身體左側麻痺無力。不僅如此，他也出現平衡問題、行走、吞嚥和說話都有困難。男子緊急就醫後，發現他的血壓值254/150 mm Hg，按國民健康署數據，正常血壓應低於 120/80 mmHg，男子血壓明顯異常過高，但醫生卻找不到血壓飆升的原因。

醫生持續追問，男子才坦承自己每天要喝8罐能量飲料提神，每罐飲料含有160毫克的咖啡因，換算下來，他每天攝取的咖啡因總量將近1300毫克，是每日建議最高攝取量400毫克的三倍。進一步檢查後證實，男子腦中負責感覺知覺和運動的區域出現血栓，所以因此中風。儘管男子住院治療並試著戒掉能量飲料，他的左手和左腳卻依然有麻痺感。

據《英國醫學期刊病例報告》（BMJ Case Reports）的文獻指出，咖啡因是一種興奮劑，會引發血管收縮、增加心率，通常攝取咖啡因後血壓會升高，但一般來說都是暫時的，只是男子長期大量攝取，才會對心血管造成這麼大的負擔和影響。

專家表示，能量飲料常見的添加物，像是瓜拿納（Guarana）和牛磺酸（Taurine）等，都因咖啡因含量高而相互作用，增加中風風險。專家呼籲，這類飲品可能會造成失眠、頭痛、心跳加快和脫水等，提醒民眾應注意攝取量，避免過度飲用造成心血管危害。