每日8罐能量飲喝出問題 英國男中風後左側「永久麻痺」

聯合新聞網／ 綜合報導
男子每天喝8罐能量飲結果因此中風。示意圖／ingimage
英國一名本來身體健康的男子，因為每天都要喝8罐能量飲料，導致血壓飆升還引發中風。雖然就醫之後保住了一條命，但卻留下左半邊身體永久麻痺的後遺症，讓他十分懊悔。

據《每日郵報》（Daily Mail）報導，這名不具名的男子是在某天突然覺得身體左側麻痺無力。不僅如此，他也出現平衡問題、行走、吞嚥和說話都有困難。男子緊急就醫後，發現他的血壓值254/150 mm Hg，按國民健康署數據，正常血壓應低於 120/80 mmHg，男子血壓明顯異常過高，但醫生卻找不到血壓飆升的原因。

醫生持續追問，男子才坦承自己每天要喝8罐能量飲料提神，每罐飲料含有160毫克的咖啡因，換算下來，他每天攝取的咖啡因總量將近1300毫克，是每日建議最高攝取量400毫克的三倍。進一步檢查後證實，男子腦中負責感覺知覺和運動的區域出現血栓，所以因此中風。儘管男子住院治療並試著戒掉能量飲料，他的左手和左腳卻依然有麻痺感。

據《英國醫學期刊病例報告》（BMJ Case Reports）的文獻指出，咖啡因是一種興奮劑，會引發血管收縮、增加心率，通常攝取咖啡因後血壓會升高，但一般來說都是暫時的，只是男子長期大量攝取，才會對心血管造成這麼大的負擔和影響。

專家表示，能量飲料常見的添加物，像是瓜拿納（Guarana）和牛磺酸（Taurine）等，都因咖啡因含量高而相互作用，增加中風風險。專家呼籲，這類飲品可能會造成失眠、頭痛、心跳加快和脫水等，提醒民眾應注意攝取量，避免過度飲用造成心血管危害。

相關新聞

南韓圖書館工地驚傳坍塌！4工人遭活埋 消防緊急搜救中

南韓光州市11日下午發生工安事故，位於西區的新建案「光州代表圖書館」工地於13時58分（台灣時間12時58分）左右傳出鋼...

黃仁勳憶9歲赴美寄宿生活 身無分文「幫逾百人洗廁所」曾為一事心碎

儘管輝達（Nvidia）已貴為全球市值最高的企業，但其創辦人及行政總裁黃仁勳憶述9歲移居美國的經歷時表示，他的個人教育始於肯塔基州（Kentucky）鄉村的一所寄宿學校，那裏的學生...

率先向世界介紹「星際大戰」！經典原畫以1.2億拍出刷新紀錄

導演喬治盧卡斯打造的太空史詩電影「星際大戰」當年上映前不到2周，藝術家兼電影海報設計師鄭湯姆（Tom Jung）便以壓克...

日本國內線客機空中故障 迫降於北海道函館

日本航空公司（Japan Airlines，日航）子公司北海道空中系統（HAC）指出，旗下一架日本國內線客機，今天中午起...

人類何時學會生火？最新考古證據顯示「時間比原先認為早35萬年」

眾所周知，人類早在一百多萬年前就使用過天然火，但迄今為止，自行點火的最早明確證據，則是來自法國北部一處距今約5萬年的遺址...

