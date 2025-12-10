凝聚家庭與社群 義大利料理榮登非物質文化遺產名錄

聯合國教科文組織（UNESCO）今天正式認定義大利料理為「非物質文化遺產」，這項殊榮表彰了義大利世代傳承的烹飪傳統，而義大利也希望藉此提升觀光吸引力。

路透社報導，這項表決由在新德里（New Delhi）召開的UNESCO評議小組完成，為義大利自2023年啟動的申請程序劃上句點。義大利政府將其飲食文化描述為一種凝聚家庭與社群的社會儀式，遠遠超越披薩、義大利麵與燉飯。

在新德里17世紀的紅堡（Red Fort）舉行的第20屆「非物質文化遺產」（ICH）會議，也將其他傳統列入名錄，包括印度教節日「排燈節」（Diwali）以及冰島的公共游泳池文化。

在一份令人食指大動的聲明中，義大利政府為申請背書，將其多樣化料理描繪為不同文化的縮影，從倫巴底大區（Lombardy）的燉小牛膝（ossobuco）到普利亞（Puglia）的蕪菁葉貓耳朵麵（orecchiette con cimedi rapa），風味橫跨南北。

義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）今天在聲明中表示：「這份殊榮無疑令我們倍感驕傲。」

「它為我們提供了一項強而有力的工具，讓我們能更進一步提升義大利產品的價值，並更有效地保護它們免受仿冒與不公平競爭的侵害。」

業界團體估計，這項UNESCO認可有望在兩年內帶動最多8%的觀光成長，帶來1800萬人次的旅客在義大利過夜住宿。

義大利料理如今加入了「非物質文化遺產」中全球飲食文化遺產名單。

該名錄包括：法國為星期天與節慶場合設計的高級餐宴、墨西哥原住民宗教儀式所搭配的餐食、韓國的泡菜發酵技術，以及日本的和食。