快訊

挺台審查國防特別預算 谷立言：和平與對話必須與嚇阻共存

不是第一次殺人…高雄男砍死檳榔攤闆娘遭羈押 恐怖前科曝光

3年前被診斷罹患侵襲性腦癌 「購物狂的異想世界」作者逝世享年55歲

凝聚家庭與社群 義大利料理榮登非物質文化遺產名錄

中央社／ 新德里10日綜合外電報導

聯合國教科文組織（UNESCO）今天正式認定義大利料理為「非物質文化遺產」，這項殊榮表彰了義大利世代傳承的烹飪傳統，而義大利也希望藉此提升觀光吸引力。

路透社報導，這項表決由在新德里（New Delhi）召開的UNESCO評議小組完成，為義大利自2023年啟動的申請程序劃上句點。義大利政府將其飲食文化描述為一種凝聚家庭與社群的社會儀式，遠遠超越披薩、義大利麵與燉飯。

在新德里17世紀的紅堡（Red Fort）舉行的第20屆「非物質文化遺產」（ICH）會議，也將其他傳統列入名錄，包括印度教節日「排燈節」（Diwali）以及冰島的公共游泳池文化。

在一份令人食指大動的聲明中，義大利政府為申請背書，將其多樣化料理描繪為不同文化的縮影，從倫巴底大區（Lombardy）的燉小牛膝（ossobuco）到普利亞（Puglia）的蕪菁葉貓耳朵麵（orecchiette con cimedi rapa），風味橫跨南北。

義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）今天在聲明中表示：「這份殊榮無疑令我們倍感驕傲。」

「它為我們提供了一項強而有力的工具，讓我們能更進一步提升義大利產品的價值，並更有效地保護它們免受仿冒與不公平競爭的侵害。」

業界團體估計，這項UNESCO認可有望在兩年內帶動最多8%的觀光成長，帶來1800萬人次的旅客在義大利過夜住宿。

義大利料理如今加入了「非物質文化遺產」中全球飲食文化遺產名單。

該名錄包括：法國為星期天與節慶場合設計的高級餐宴、墨西哥原住民宗教儀式所搭配的餐食、韓國的泡菜發酵技術，以及日本的和食。

義大利

延伸閱讀

威士忌布朗尼、草莓國王派、巧克力潘納朵尼！3間聖誕甜點 應景上桌

斯特蘭蒂斯集團攜手Bolt 2026年試行無人駕駛服務

義大利設嚴格個資規範 批准京東收購德Ceconomy

澳洲禁16歲以下用社媒創首例 各國相關規範一覽

相關新聞

「購物狂」系列小說聞名全球！55歲英國作家蘇菲金索拉逝世

英國廣播公司（BBC）10日報導，55歲英國作家蘇菲金索拉（Sophie Kinsella）的家人證實，她在當天上午安詳...

差30秒就能人贓俱獲！羅浮宮珠寶失竊案公布報告 維安疏失釀大禍

法國羅浮宮10月發生竊案，價值連城的王冠珠寶至今下落不明。今天公布的調查顯示，竊賊逃逸30秒後，警方和保全就抵達現場，若...

罹癌機率達90%！捐精者帶致癌基因 近200人有風險、已有人病逝

英國廣播公司（BBC）報導，一項重大調查顯示，一名精子捐贈者在不知情的情況下帶有一種大幅提升罹癌風險的基因突變，至今已在...

吸了有益？美研究：「聞放屁臭味」可能降低罹患阿茲海默症風險

獨立報報導，聞自己放的屁也許沒那麼糟糕，美國約翰霍普金斯大學醫學院一篇研究指出，硫化氫（hydrogen sulfide...

麥當勞非窮人吃的？大麥克漲不停 美國低收入族群被「擠出」速食市場

隨著速食價格不斷上漲，美國出現明顯的「速食消費落差」。美國《洛杉磯時報》報導指出，包括麥當勞在內的速食連鎖店，低收入族群來客數出現雙位數下滑，反觀對價格較不敏感的中高收入族群，來店比例卻同步增加。

習慣性「太早上班」卻被開除 西班牙女白領提告敗訴原因曝光

每日郵報9日報導，西班牙一名22歲女白領遭到解雇，原因竟是一個大多數老闆通常會讚賞的習慣：太早上班。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。