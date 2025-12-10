快訊

挺台審查國防特別預算 谷立言：和平與對話必須與嚇阻共存

不是第一次殺人…高雄男砍死檳榔攤闆娘遭羈押 恐怖前科曝光

3年前被診斷罹患侵襲性腦癌 「購物狂的異想世界」作者逝世享年55歲

丹麥紅色郵筒將走入歷史 德國討論是否跟進郵政改革

中央社／ 柏林10日專電
德國街頭常見的德國郵政標準式黃色郵筒，有時也會設立在重要政府機關與觀光景點。圖片為德國國會大廈辦公室大廳中的德國郵政郵筒。圖／中央社
德國街頭常見的德國郵政標準式黃色郵筒，有時也會設立在重要政府機關與觀光景點。圖片為德國國會大廈辦公室大廳中的德國郵政郵筒。圖／中央社

丹麥與瑞典政府共同控股的郵政公司Postnord，將自2026年起全面停止收取與投遞丹麥信件，並陸續拆除丹麥街頭的紅色郵筒。此一重大轉型引發歐洲關注，德國也開始討論是否比照丹麥，讓郵務回到民營競爭市場，因應數位化時代的通信習慣變遷。

曾是丹麥街頭經典風景的紅色郵筒，將自明年起走入歷史。Postnord今年3月宣布，信件業務服務僅到12月31日，2026年起全面拆除郵筒。

該公司表示，丹麥是全球數位化程度最高的國家之一，信件量自2000年以來已暴跌約9成，維持傳統郵務已不具經濟可行性。雖然國營郵政退出丹麥市場，民眾仍可寄信，但將由民營業者接手。

根據南德日報（SZ），丹麥並非北歐唯一縮減郵務的國家。挪威政府也提出改革，未來郵差每週僅派送一次信件，唯獨報紙維持每週3次投遞，以確保民眾閱讀習慣不受影響。

與北歐相比，德國信件量雖持續下降，但速度相對溫和。德國郵政（Deutsche Post）統計，2024年共處理約122億封信件，雖低於10年前的200億封，但紙本郵務仍具相當規模，其中約95%來自企業與政府機關。

德國郵政母公司DHL執行長麥爾（Tobias Meyer）指出，信件量萎縮與近年政府推動行政數位化密切相關。例如德國自去年起開放線上請病假，不再需要郵寄紙本證明，使郵件量一年內下滑6%。

然而麥爾也強調，德國與丹麥無法直接類比，因丹麥政府多年來推動「數位化義務」，使紙本通信快速淘汰；德國目前並未強制推動數位化，短期內「不具備像丹麥那樣終止信件郵務的條件」。

與DHL保守的態度相比，德國政府獨立諮詢機構「壟斷委員會」（Monopolkommission）本週公布郵政產業評估報告，提出更積極的改革方向。

報告指出，在行政與商業往來快速數位化的趨勢下，德國信件市場正面臨結構性萎縮，單靠國營郵政傳統模式已不具永續性。

委員會建議，德國應打造更具競爭性的郵務市場，使民營業者有機會逐步承接信件服務。建議內容包括：取消讓德國郵政相較其他業者占優勢的部分免增值稅待遇；將郵差每週6天投遞的法定義務減為5天，以降低營運成本並反映實際需求等。

在「信件逐漸消失的年代」，壟斷委員會呼籲德國及早布局，參考丹麥經驗，打造更具競爭力且對民營業者更友善的郵務市場。如何在維持基本公共服務與提升效率之間取得新平衡，已成歐洲郵政在數位浪潮下共同面臨的挑戰。

德國郵政的歷史可追溯至15世紀，當前德國各地仍保留不少古典郵筒供使用。圖為柏林一處建物前的德意志帝國（1871年至1918年）時期的郵筒。圖／中央社
德國郵政的歷史可追溯至15世紀，當前德國各地仍保留不少古典郵筒供使用。圖為柏林一處建物前的德意志帝國（1871年至1918年）時期的郵筒。圖／中央社

德國 丹麥

延伸閱讀

各國跟進青少年社媒禁令？美國臨法律挑戰 歐洲監管力道不足

德國年度10大詞彙出爐 AI時代、兵役抽籤反應社會變革

陸11月新能源乘用車零售 同比增4％

FB、YT入列！澳洲青少年禁用十大社媒上路 百萬帳號被迫封鎖

相關新聞

「購物狂」系列小說聞名全球！55歲英國作家蘇菲金索拉逝世

英國廣播公司（BBC）10日報導，55歲英國作家蘇菲金索拉（Sophie Kinsella）的家人證實，她在當天上午安詳...

差30秒就能人贓俱獲！羅浮宮珠寶失竊案公布報告 維安疏失釀大禍

法國羅浮宮10月發生竊案，價值連城的王冠珠寶至今下落不明。今天公布的調查顯示，竊賊逃逸30秒後，警方和保全就抵達現場，若...

罹癌機率達90%！捐精者帶致癌基因 近200人有風險、已有人病逝

英國廣播公司（BBC）報導，一項重大調查顯示，一名精子捐贈者在不知情的情況下帶有一種大幅提升罹癌風險的基因突變，至今已在...

吸了有益？美研究：「聞放屁臭味」可能降低罹患阿茲海默症風險

獨立報報導，聞自己放的屁也許沒那麼糟糕，美國約翰霍普金斯大學醫學院一篇研究指出，硫化氫（hydrogen sulfide...

麥當勞非窮人吃的？大麥克漲不停 美國低收入族群被「擠出」速食市場

隨著速食價格不斷上漲，美國出現明顯的「速食消費落差」。美國《洛杉磯時報》報導指出，包括麥當勞在內的速食連鎖店，低收入族群來客數出現雙位數下滑，反觀對價格較不敏感的中高收入族群，來店比例卻同步增加。

習慣性「太早上班」卻被開除 西班牙女白領提告敗訴原因曝光

每日郵報9日報導，西班牙一名22歲女白領遭到解雇，原因竟是一個大多數老闆通常會讚賞的習慣：太早上班。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。