「購物狂」系列小說聞名全球！55歲英國作家蘇菲金索拉逝世

聯合報／ 編譯高詣軒／即時報導
家人證實，55歲英國作家蘇菲金索拉離世。圖／取自X@KinsellaSophie
家人證實，55歲英國作家蘇菲金索拉離世。圖／取自X@KinsellaSophie

英國廣播公司（BBC）10日報導，55歲英國作家蘇菲金索拉（Sophie Kinsella）的家人證實，她在當天上午安詳離世。金索拉著有「購物狂」系列小說，該系列有8本，前兩本曾改編為2009年電影「購物狂的異想世界」，由艾拉費雪（Isla Fisher）主演。

金索拉已在2022年診斷出罹患侵襲性腦癌。她的家屬在其Instagram帳號聲明說，金索拉在當天上午去世，「她安詳的離開人世，生命的最後時光充滿她最愛的事物：家人、音樂、溫暖、耶誕節和歡樂」。

金索拉的作品在逾60個國家售出超過4500萬冊，並翻譯成逾40種語言。

購物狂 英國

相關新聞

「購物狂」系列小說聞名全球！55歲英國作家蘇菲金索拉逝世

英國廣播公司（BBC）10日報導，55歲英國作家蘇菲金索拉（Sophie Kinsella）的家人證實，她在當天上午安詳...

差30秒就能人贓俱獲！羅浮宮珠寶失竊案公布報告 維安疏失釀大禍

法國羅浮宮10月發生竊案，價值連城的王冠珠寶至今下落不明。今天公布的調查顯示，竊賊逃逸30秒後，警方和保全就抵達現場，若...

罹癌機率達90%！捐精者帶致癌基因 近200人有風險、已有人病逝

英國廣播公司（BBC）報導，一項重大調查顯示，一名精子捐贈者在不知情的情況下帶有一種大幅提升罹癌風險的基因突變，至今已在...

吸了有益？美研究：「聞放屁臭味」可能降低罹患阿茲海默症風險

獨立報報導，聞自己放的屁也許沒那麼糟糕，美國約翰霍普金斯大學醫學院一篇研究指出，硫化氫（hydrogen sulfide...

麥當勞非窮人吃的？大麥克漲不停 美國低收入族群被「擠出」速食市場

隨著速食價格不斷上漲，美國出現明顯的「速食消費落差」。美國《洛杉磯時報》報導指出，包括麥當勞在內的速食連鎖店，低收入族群來客數出現雙位數下滑，反觀對價格較不敏感的中高收入族群，來店比例卻同步增加。

習慣性「太早上班」卻被開除 西班牙女白領提告敗訴原因曝光

每日郵報9日報導，西班牙一名22歲女白領遭到解雇，原因竟是一個大多數老闆通常會讚賞的習慣：太早上班。

