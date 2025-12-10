聽新聞
「購物狂」系列小說聞名全球！55歲英國作家蘇菲金索拉逝世
英國廣播公司（BBC）10日報導，55歲英國作家蘇菲金索拉（Sophie Kinsella）的家人證實，她在當天上午安詳離世。金索拉著有「購物狂」系列小說，該系列有8本，前兩本曾改編為2009年電影「購物狂的異想世界」，由艾拉費雪（Isla Fisher）主演。
金索拉已在2022年診斷出罹患侵襲性腦癌。她的家屬在其Instagram帳號聲明說，金索拉在當天上午去世，「她安詳的離開人世，生命的最後時光充滿她最愛的事物：家人、音樂、溫暖、耶誕節和歡樂」。
金索拉的作品在逾60個國家售出超過4500萬冊，並翻譯成逾40種語言。
