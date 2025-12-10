海地音樂Compas超越社會階層 獲列入非物質文化遺產

快訊

中央社／ 太子港10日綜合外電報導

海地首都太子港的酒吧、偏遠村落到全球的海地僑民社群，都可以看到人們隨著性感流暢的海地音樂Compas翩然起舞。

法新社報導，海地人引以為傲的Compas，以海地克里奧爾語（Creole）又稱為konpa或kompa，今天將被列入聯合國教科文組織（UNESCO）非物質文化遺產名錄。

海地知名文化雜誌Ticket總監杜華爾（FrantzDuval）說：「Compas是海地目前在海外最主要的藝術與音樂代表。」

Compas被列入非物質文化遺產，讓海地舉國士氣大振，尤其在海地近期也取得2026年世界盃足球賽入場券之際，對這個長期陷入貧窮與幫派暴力動盪的加勒比海國家而言，更具象徵意義。

根據遞交聯合國教科文組織的文件，兼具音樂與舞蹈形式的Compas被形容為「海地人的關鍵創作」。

文件指出，Compas「超越社會階層，在海地的身分認同中塑造出獨特特質」，深植海地社會中，是慶典與儀式生活中不可或缺的元素，並在個人、家庭與社群的重大時刻扮演關鍵角色。

Compas通常由打擊樂、吉他與鍵盤樂組成，以切分音鼓點帶動舞動節奏。

參與申請列入非物質文化遺產的海地前文化部長普洛菲特（Emmelie Prophete）告訴法新社，Compas是「這個國家的集體記憶」。她說：「被列入讓我們很開心。這讓我們得以在政治與治安議題之外，以另一種方式談論海地。」

