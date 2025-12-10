快訊

台積電成美國「非官方國家隊」？紐時：川普布局讓台積處境艱難

高雄檳榔攤闆娘遇刺癱軟跪地喊「救命」 凶嫌冷血犯案影像曝

游智彬帶「生死狀」嗆輸贏 當場被警架走…王世堅冷回這4字

吸了有益？美研究：「聞放屁臭味」可能降低罹患阿茲海默症風險

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
美國約翰霍普金斯大學醫學院一篇研究指出，硫化氫在低濃度下可能具有保護腦細胞的效果，可能降低罹患阿茲海默症風險。示意圖／AI生成
美國約翰霍普金斯大學醫學院一篇研究指出，硫化氫在低濃度下可能具有保護腦細胞的效果，可能降低罹患阿茲海默症風險。示意圖／AI生成

獨立報報導，聞自己放的屁也許沒那麼糟糕，美國約翰霍普金斯大學醫學院一篇研究指出，硫化氫（hydrogen sulfide ）在低濃度下可能具有保護腦細胞的效果，可能降低罹患阿茲海默症風險。人體會自然產生硫化氫，這是造成放屁臭味、臭雞蛋味的主要來源氣體。研究團隊表示，硫化氫參與細胞內的訊號傳遞，對老化大腦可能具重要作用。

高濃度的硫化氫具有毒性，但約翰霍普金斯大學醫學院2021年發表在美國國家科學院院刊（PNAS）的研究指出，人體自然會產生極少量的硫化氫，用以調節體內功能、並協助細胞與大腦之間的訊息傳遞。

研究負責人保羅（Bindu Paul）表示，新數據「細胞內的硫化氫及其他氣態分子如何將老化、神經退化與細胞訊號傳導緊密連結」。

共同作者史奈德（Solomon Snyder）說明，硫化氫會透過稱為「化學硫氫化作用」（chemical sulfhydration）的過程，修飾特定蛋白質。然而，這種硫氫化作用會隨年齡下降，在阿茲海默症患者中尤其明顯。

為了了解硫化氫的作用，研究團隊使用基因改造、用以模擬阿茲海默症的小鼠，並注射一種可緩慢釋放硫化氫的化合物NaGYY，接著在12周期間測試小鼠的記憶及運動能力。

結果顯示，接受硫化氫治療的小鼠在認知與運動功能方面比未治療組提升約50%；在記憶測試中，牠們能更準確記住平台位置，行為觀察也顯示活動力明顯優於未接受治療的小鼠。研究團隊在新聞稿中表示，這些結果顯示阿茲海默症部分行為表現有可能被逆轉。

後續化學分析顯示，硫化氫與一種常見酵素GSK3β之間存在重要關聯。當硫化氫處於健康濃度時，GSK3β會正常作為細胞訊號分子；但在缺乏硫化氫的情況下，GSK3β會過度吸引大腦中的Tau蛋白。

當Tau蛋白在神經細胞內堆積成團塊，會阻斷神經訊號傳遞，最終造成神經細胞死亡，導致阿茲海默症常見的記憶、認知與運動能力衰退。

研究第一作者喬維納佐（Daniel Giovinazzo）表示，了解這串反應過程，對設計能阻止Tau蛋白異常堆積的療法相當關鍵，而硫化氫正具這種阻斷作用。

美國約翰霍普金斯大學醫學院一篇研究指出，硫化氫在低濃度下可能具有保護腦細胞的效果，可能降低罹患阿茲海默症風險。美聯社
美國約翰霍普金斯大學醫學院一篇研究指出，硫化氫在低濃度下可能具有保護腦細胞的效果，可能降低罹患阿茲海默症風險。美聯社

阿茲海默症 老化 美國

延伸閱讀

人類大腦分五階段 四大轉折發展軌跡

對有基因變異的人都適用 最新研究揭這件事可降失智風險45%

研究曝長過唇皰疹可能讓失智風險加倍？教授告訴你為何有爭議

健檢就能揪出失智前兆 醫曝「超關鍵指標」：超過3要注意

相關新聞

吸了有益？美研究：「聞放屁臭味」可能降低罹患阿茲海默症風險

獨立報報導，聞自己放的屁也許沒那麼糟糕，美國約翰霍普金斯大學醫學院一篇研究指出，硫化氫（hydrogen sulfide...

麥當勞非窮人吃的？大麥克漲不停 美國低收入族群被「擠出」速食市場

隨著速食價格不斷上漲，美國出現明顯的「速食消費落差」。美國《洛杉磯時報》報導指出，包括麥當勞在內的速食連鎖店，低收入族群來客數出現雙位數下滑，反觀對價格較不敏感的中高收入族群，來店比例卻同步增加。

習慣性「太早上班」卻被開除 西班牙女白領提告敗訴原因曝光

每日郵報9日報導，西班牙一名22歲女白領遭到解雇，原因竟是一個大多數老闆通常會讚賞的習慣：太早上班。

人類大腦分五階段 四大轉折發展軌跡

人類大腦發展有四大轉折點！英國腦科學研究指出，人類大腦發育有五個主要階段，並存在四個關鍵轉折點，分別發生在9歲、32歲、66歲和83歲。

26年前扮飲料推銷員殺同學妻 犯嫌吐動機：想讓他知道獨自育兒辛苦

發生於26年前的日本名古屋市殺人懸案，隨著日前嫌犯落網，案件調查也出現新的進展。根據FNN報導，警方透露嫌犯在供述中坦言，犯案動機是「想讓被害者的丈夫了解獨自育兒的辛苦」，相關說法引發社會輿論關注。

好想改日本名？日本殖民統治下失去名字的台灣人

自從日本首相高市早苗在11月7日的國會質詢中提及，若是台灣遭受武力攻擊，可能造成日本進入「存立危機事態」，日中外交關係便陷入不斷延燒的風波之中。另一個近期備受討論的，便是繼高市首相於11月26日指出，日本已經根據《舊金山和約》放棄了有關台灣的一切權利與許可權，因此日本沒有立場認定台灣的法律地位。中國外交部發言人毛寧隨後於28日在記者會中表示，中方從未接受過《舊金山和約》，並進一步表示，條約中對台灣主權歸屬等任何涉及中國作為非締約國的領土和主權權利的處置，都是非法無效的。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。