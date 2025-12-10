快訊

南韓入境卡列中國台灣！外交部揚言檢視與韓關係 ：沒有祭出所謂手段 只是提醒

你猜對了嗎？ 台灣2025代表字揭曉 「罷」字打敗「詐」字奪冠

美國防部「強者簡報」曝光！美無力保台 先進武器會在抵台前被陸摧毀

漢堡、香腸標籤只能給葷食？歐盟將討論素肉標籤

中央社／ 布魯塞爾9日綜合外電報導

素食產品能否繼續使用「香腸」、「漢堡」等標籤？在有人主張這些名稱應限於葷食產品之際，歐洲聯盟立法機構明天將展開協商。

綜合法新社和政治新聞網Politico.eu報導，歐洲許多畜牧業者認為，模仿肉類的素食產品可能誤導消費者，也威脅到他們已陷入困境的產業。

10月期間，歐洲議會已表決通過提案，將「漢堡」、「香腸」等標籤保留給含肉的食品。法案如今進入與代表歐盟各國政府的歐盟理事會協商程序。

若法案最終通過成為法律，食品業者將不得再將植物性或培養肉產品標示為「蔬食漢堡」、「純素香腸」等。

若干國家對此態度保留，有官員表示，可能還需多輪談判才能達成協議。

歐洲最大植物性食品市場的德國，食品零售商已表態反對這項禁令；環保與消保團體同樣加入反對行列。

最知名的反對者之一是前披頭四（Beatles）成員、知名素食者保羅麥卡尼（Paul McCartney），他聯名簽署一封信函，致函歐盟執行委員會，反對標籤禁令。

信中寫道：「我們敦促切勿通過這些限制，因為我們非常擔心可能對全球帶來的重大影響。」並指出：「現有法規已充分保護消費者；消費者本身不僅充分理解，也大力支持現行標示方式。」

然而，畜牧業者則持相反立場。法國肉類和畜牧業專業協會（Interbev）表示，這種標示「會混淆消費者，且削弱肉類產品的辨識度」。

歐洲消費者聯盟（BEUC）數據顯示，在歐盟，有別於肉類的植物性替代食品消費量自2011年以來成長5倍。

針對動物福利、畜牧業溫室氣體排放，及健康議題的關切，都是素食產業快速成長的關鍵。

標籤禁令的提案，要待歐洲議會議員與歐盟理事會就最終法案版本達成共識，才會正式成為歐盟法律。

歐盟 消費者 素食者

延伸閱讀

歐盟擬放寬企業ESG要求

歐盟祭Google反壟斷調查

歐盟理事會與歐洲議會達協議 將放寬2項企業永續法規

經濟日報社論／低碳將成國際競爭新標準

相關新聞

麥當勞非窮人吃的？大麥克漲不停 美國低收入族群被「擠出」速食市場

隨著速食價格不斷上漲，美國出現明顯的「速食消費落差」。美國《洛杉磯時報》報導指出，包括麥當勞在內的速食連鎖店，低收入族群來客數出現雙位數下滑，反觀對價格較不敏感的中高收入族群，來店比例卻同步增加。

習慣性「太早上班」卻被開除 西班牙女白領提告敗訴原因曝光

每日郵報9日報導，西班牙一名22歲女白領遭到解雇，原因竟是一個大多數老闆通常會讚賞的習慣：太早上班。

人類大腦分五階段 四大轉折發展軌跡

人類大腦發展有四大轉折點！英國腦科學研究指出，人類大腦發育有五個主要階段，並存在四個關鍵轉折點，分別發生在9歲、32歲、66歲和83歲。

26年前扮飲料推銷員殺同學妻 犯嫌吐動機：想讓他知道獨自育兒辛苦

發生於26年前的日本名古屋市殺人懸案，隨著日前嫌犯落網，案件調查也出現新的進展。根據FNN報導，警方透露嫌犯在供述中坦言，犯案動機是「想讓被害者的丈夫了解獨自育兒的辛苦」，相關說法引發社會輿論關注。

好想改日本名？日本殖民統治下失去名字的台灣人

自從日本首相高市早苗在11月7日的國會質詢中提及，若是台灣遭受武力攻擊，可能造成日本進入「存立危機事態」，日中外交關係便陷入不斷延燒的風波之中。另一個近期備受討論的，便是繼高市首相於11月26日指出，日本已經根據《舊金山和約》放棄了有關台灣的一切權利與許可權，因此日本沒有立場認定台灣的法律地位。中國外交部發言人毛寧隨後於28日在記者會中表示，中方從未接受過《舊金山和約》，並進一步表示，條約中對台灣主權歸屬等任何涉及中國作為非締約國的領土和主權權利的處置，都是非法無效的。

FB、YT入列！澳洲青少年禁用十大社媒上路 百萬帳號被迫封鎖

澳洲周三（10日）成為全球首個實施社群媒體最低使用年齡禁令的國家，Meta旗下IG、TikTok和Google旗下You...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。