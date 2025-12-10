人類大腦分五階段 四大轉折發展軌跡

人類大腦發展有四大轉折點！英國腦科學研究指出，人類大腦發育有五個主要階段，並存在四個關鍵轉折點，分別發生在9歲、32歲、66歲和83歲。專家強調，大腦的結構演變並非穩步發展的過程，轉折點有助於識別大腦的神經連接狀態，以及了解容易受到干擾的因素為何？

大腦發育轉折點

《衛報》報導，劍橋大學研究團隊針對近4000名年齡在0歲至90歲之間的人進行腦部掃描，並繪製出神經連結圖譜的演變過程。結果顯示，人類大腦發育有五個主要階段，並存在四個關鍵轉折點，分別發生在9歲、32歲、66歲和83歲。

研究發現，兒童期是從出生到9歲，而青春期平均持續到32歲。接著，大腦的神經連結進入成人期，也是時間最長的大腦階段，直到66歲時，大腦結構才迎來早期老化。最後，晚期老化的大腦結構會在83歲形成。

劍橋大學神經資訊學研究員阿斯托表示，大腦的結構演變並非穩步發展的過程，而是分為幾個重大轉折點，這將有助於識別大腦的神經連接狀態，以及容易受到干擾的因素。

五階段發展變化

《今日醫學報》報導，該研究也指出大腦不同的網絡屬性（整合性、隔離性和中心性），以及它們在大腦五階段的變化。對此，如果將大腦想像成一塊上面滾著球的光滑被子，這個球代表注意力或認知能力，而被子上的凹槽代表大腦區域或局部的神經網絡。

Attached公司高級研究員庫裡亞解釋，球在凹槽之間移動的難易程度（整合性），凹槽的深度和清晰度（隔離性），以及哪些凹槽處於關鍵的十字路口（中心性），都會決定不同大腦五個階段的發展變化。

