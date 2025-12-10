快訊

家庭聚餐、購物都拿來核銷 台南研考會前主委夫妻認了繳回6萬元

中俄15架軍機同時繞飛日本！日防相小泉公布航跡圖批「明顯對日示威」

中職／中國CPB網羅台灣啦啦隊！ 前兄弟成員、前龍隊舞蹈總監入列

聽新聞
0:00 / 0:00

麥當勞非窮人吃的？大麥克漲不停 美國低收入族群被「擠出」速食市場

聯合新聞網／ 綜合報導
美國麥當勞連年漲價，已讓低收入族群逐漸吃不起。 路透
美國麥當勞連年漲價，已讓低收入族群逐漸吃不起。 路透

隨著速食價格不斷上漲，美國出現明顯的「速食消費落差」。據日媒「Courrier Japan」報導指出，包括麥當勞在內的速食連鎖店，低收入族群來客數出現雙位數下滑，反觀對價格較不敏感的中高收入族群，來店比例卻同步增加。

過去被視為「平價飽足」象徵的速食，正逐漸從低收入者的日常飲食中消失。關鍵原因在於生活必需支出全面攀升，其中又以居住成本壓力最沉重。

哈佛大學的共同住宅研究中心指出，2023年美國約有一半租屋家庭、共2260萬戶，將收入的30%以上用於房租與水電費。年收入低於3萬美元（約台幣93.5萬元）的家庭，在支付租金與電費後，每月可支配所得中位數僅剩250美元（約台幣7795元），較20多年前大幅縮水。

與此同時，速食價格漲幅甚至高於通膨。麥當勞資料顯示，2019至2024年間，大麥克價格從4.39美元（約台幣137元）漲至5.29美元（約台幣165元），10塊雞塊套餐則從7.19美元（約台幣224元）上漲至9.19美元（約台幣287元），讓低收入族群直喊「連速食都快吃不起」。

價格上漲背後，反映牛肉、食材與人力成本齊升，加上供應鏈與關稅因素。經濟學者指出，這正是「K型經濟」的縮影。消費力強者持續消費，弱勢族群卻被迫退出市場。日本也有不少消費者坦言已經好一陣子沒有光顧麥當勞，也有人說「漢堡王650日圓（約台幣130元）的雙層起司華堡套餐，還比750日圓（約台幣150元）的大麥克套餐划算」。

麥當勞 大麥克 漢堡王 低收入戶 速食

延伸閱讀

日本故鄉稅回贈品再出奇招 逼真「滷肉飯造型靴」還黏八角

每天健走萬步也沒用？醫點破「不易失智」的人兩項意外共同點

年輕人也高風險！氣溫驟降小心「起床第一步」 醫示警：3部位最易拉傷

不再依賴中國！青森用雪國魅力招手 市長：台灣發展潛力更大

相關新聞

麥當勞非窮人吃的？大麥克漲不停 美國低收入族群被「擠出」速食市場

隨著速食價格不斷上漲，美國出現明顯的「速食消費落差」。美國《洛杉磯時報》報導指出，包括麥當勞在內的速食連鎖店，低收入族群來客數出現雙位數下滑，反觀對價格較不敏感的中高收入族群，來店比例卻同步增加。

習慣性「太早上班」卻被開除 西班牙女白領提告敗訴原因曝光

每日郵報9日報導，西班牙一名22歲女白領遭到解雇，原因竟是一個大多數老闆通常會讚賞的習慣：太早上班。

人類大腦分五階段 四大轉折發展軌跡

人類大腦發展有四大轉折點！英國腦科學研究指出，人類大腦發育有五個主要階段，並存在四個關鍵轉折點，分別發生在9歲、32歲、66歲和83歲。

26年前扮飲料推銷員殺同學妻 犯嫌吐動機：想讓他知道獨自育兒辛苦

發生於26年前的日本名古屋市殺人懸案，隨著日前嫌犯落網，案件調查也出現新的進展。根據FNN報導，警方透露嫌犯在供述中坦言，犯案動機是「想讓被害者的丈夫了解獨自育兒的辛苦」，相關說法引發社會輿論關注。

好想改日本名？日本殖民統治下失去名字的台灣人

自從日本首相高市早苗在11月7日的國會質詢中提及，若是台灣遭受武力攻擊，可能造成日本進入「存立危機事態」，日中外交關係便陷入不斷延燒的風波之中。另一個近期備受討論的，便是繼高市首相於11月26日指出，日本已經根據《舊金山和約》放棄了有關台灣的一切權利與許可權，因此日本沒有立場認定台灣的法律地位。中國外交部發言人毛寧隨後於28日在記者會中表示，中方從未接受過《舊金山和約》，並進一步表示，條約中對台灣主權歸屬等任何涉及中國作為非締約國的領土和主權權利的處置，都是非法無效的。

FB、YT入列！澳洲青少年禁用十大社媒上路 百萬帳號被迫封鎖

澳洲周三（10日）成為全球首個實施社群媒體最低使用年齡禁令的國家，Meta旗下IG、TikTok和Google旗下You...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。