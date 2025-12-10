麥當勞非窮人吃的？大麥克漲不停 美國低收入族群被「擠出」速食市場

隨著速食價格不斷上漲，美國出現明顯的「速食消費落差」。據日媒「Courrier Japan」報導指出，包括麥當勞在內的速食連鎖店，低收入族群來客數出現雙位數下滑，反觀對價格較不敏感的中高收入族群，來店比例卻同步增加。

過去被視為「平價飽足」象徵的速食，正逐漸從低收入者的日常飲食中消失。關鍵原因在於生活必需支出全面攀升，其中又以居住成本壓力最沉重。

哈佛大學的共同住宅研究中心指出，2023年美國約有一半租屋家庭、共2260萬戶，將收入的30%以上用於房租與水電費。年收入低於3萬美元（約台幣93.5萬元）的家庭，在支付租金與電費後，每月可支配所得中位數僅剩250美元（約台幣7795元），較20多年前大幅縮水。

與此同時，速食價格漲幅甚至高於通膨。麥當勞資料顯示，2019至2024年間，大麥克價格從4.39美元（約台幣137元）漲至5.29美元（約台幣165元），10塊雞塊套餐則從7.19美元（約台幣224元）上漲至9.19美元（約台幣287元），讓低收入族群直喊「連速食都快吃不起」。

價格上漲背後，反映牛肉、食材與人力成本齊升，加上供應鏈與關稅因素。經濟學者指出，這正是「K型經濟」的縮影。消費力強者持續消費，弱勢族群卻被迫退出市場。日本也有不少消費者坦言已經好一陣子沒有光顧麥當勞，也有人說「漢堡王650日圓（約台幣130元）的雙層起司華堡套餐，還比750日圓（約台幣150元）的大麥克套餐划算」。