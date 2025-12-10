快訊

26年前扮飲料推銷員殺同學妻 犯嫌吐動機：想讓他知道獨自育兒辛苦

聯合新聞網／ 綜合報導
26年前犯下名古屋主婦命案，凶嫌供稱動機是「想讓對方感受育兒的辛勞」。 示意圖／ingimage
26年前犯下名古屋主婦命案，凶嫌供稱動機是「想讓對方感受育兒的辛勞」。 示意圖／ingimage

發生於26年前的日本名古屋殺人懸案，隨著日前嫌犯落網，案件調查也出現新的進展。根據「FNN」報導，警方透露嫌犯在供述中坦言，犯案動機是「想讓被害者丈夫了解獨自育兒的辛苦」，相關說法引發社會輿論關注。

這起事件發生於1999年11月，地點位於名古屋市西區一處公寓。警方指出，現年69歲的安福久美子涉嫌持刀多次刺向當年僅32歲的家庭主婦高羽奈美子，導致對方死亡。

調查進一步顯示，安福與被害者本人當時並無直接交情，但在案發約5個月前，曾於高中社團舊識聚會上，與被害者丈夫高羽悟重逢，兩人聊到孩子出生等近況。據警方說明，安福在供述中表示，希望讓高羽悟「真正體會育兒的艱辛」，警方不排除她可能是想藉由殺害對方妻子，迫使對方獨自承擔照顧孩子的責任。不過，安福目前已轉為行使緘默權，詳細動機仍待進一步釐清。

此外，安福也疑似為降低對方戒心，在案發當天喬裝成乳酸菌飲料的到府推銷人員，進入案發公寓。調查人員指出，命案現場玄關附近曾發現灑落在地的乳酸菌飲料，其份量與屋內殘留的飲料包裝減少的量幾乎相同。

由於高羽悟一家平時並沒有飲用乳酸菌飲料的習慣，警方研判，嫌犯可能是冒充銷售人員進入屋內，藉此接近被害者。檢方目前自11月14日起，為確認安福在犯案當時是否具備完整刑事責任能力，已依法進行相關鑑定程序。

