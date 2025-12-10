澳洲禁16歲以下用社媒創首例 各國相關規範一覽

快訊

中央社／ 雪梨10日綜合外電報導

澳洲今天起成為全球第一個禁止16歲以下兒少使用社群媒體的國家，包括TikTok、YouTube、Instagram和臉書（Facebook）等平台都不能使用。

這項禁令正受其他考慮採取類似限制措施的國家密切關注，因為各界對社群媒體影響兒少健康與安全的疑慮日增。

路透社彙整目前相關國家與科技公司在規範社群媒體使用方面的概況。

澳洲

澳洲於2024年11月通過具里程碑意義的法律，要求主要社群媒體平台必須自2025年12月10日起阻擋16歲以下使用者，成為全球其中一項最嚴格的科技平台管制措施。不遵守規定的公司恐面臨最高4950萬澳元（約新台幣10.2億）罰款。

英國

英國2023年通過、今年上路的「線上安全法」（The Online Safety Act）對社群媒體提高標準，包括設限相關年齡以阻止未成年使用者接觸有害內容。但這項法令沒有設定使用社群媒體最低年齡。

中國

中國國家互聯網信息辦公室2024年11月發布「移動互聯網未成年人模式建設指南」，要求在裝置、應用程式等層面的內容、功能設定限制，並依年齡限制使用時間。

丹麥

丹麥於今年11月宣布將禁止15歲以下兒少使用社群媒體，但允許父母給13至14歲兒少例外許可，讓子女能使用特定平台。國會多數政黨已表示將支持這項法規。

法國

法國於2023年通過法律，要求社群媒體在讓15歲以下未成年人註冊帳號前須取得父母同意。但據法國當地媒體報導，實際執行面遇到一些技術問題挑戰。

德國

13至16歲未成年人僅能在父母同意下使用社群媒體。但兒少權益保障團體表示，目前的控管依然不足。

義大利

在義大利，14歲以下兒少註冊社群媒體帳號須獲父母同意；14歲以上則不需要。

馬來西亞

馬來西亞今年11月宣布，將自2026年起禁止16歲以下者使用社群媒體。

挪威

挪威政府於2024年10月提案，將可以使用社群媒體的年齡從13歲提高至15歲，若未達年齡門檻可在父母同意下使用。不過政府已開始制定法律，擬設定15歲為使用社群媒體的最低年齡。

美國

「兒童線上隱私保護法」（The Children's OnlinePrivacy Protection Act）禁止社媒平台在未經父母同意下，蒐集13歲以下兒少的個資。也有好幾個州通過法律，要求未成年人使用社群媒體須獲父母同意，但這類法律因涉及言論自由問題，頻遭告上法院。

歐盟

歐洲議會11月通過一項決議，呼籲將社群媒體最低使用年齡設為16歲，以確保「符合年齡的網路使用方式」；決議也呼籲統一歐盟的數位年齡下限，將使用社群媒體、影片分享平台及「AI伴侶」的最低年齡設為13歲。

但這項決議不具法律拘束力。

科技公司自律

包括TikTok、Facebook與Snapchat在內的社媒平台，都宣稱使用者需滿13歲才能註冊。然而兒少保護團體認為這些控管不足，且好幾個歐洲國家的官方資料顯示，仍有大量13歲以下兒少擁有社群媒體帳號。

社群媒體 年齡 兒少

