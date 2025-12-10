澳洲青少年禁用社媒 上路

澳洲周三（10日）成為全球首個實施社群媒體最低使用年齡禁令的國家，Meta旗下IG、TikTok和Google旗下YouTube等全球主要平台，將被迫封鎖逾百萬個帳號，多個國家也計劃以不同方式跟進，預料掀起全球社群媒體監管浪潮。

路透報導，澳洲當地時間10日零時起，全球最大的十個社群平台，將被要求封鎖16歲以下用戶，違者將遭罰多達4,950萬澳幣（3,280萬美元）。儘管該禁令最初只涵蓋十個平台，但政府表示，適用禁令的平台名單，將隨新產品的出現，以及年輕用戶改用其他平台的情況調整。

從丹麥到馬來西亞的各國政府、甚至美國部分州別均表示，計劃採取類似措施。丹麥11月表示，將禁止15歲以下孩童使用社群媒體，但允許父母開例讓13歲以上用戶使用特定平台。大馬11月也說，明年起將禁止16歲以下用戶使用社群媒體。美國部分州別則已立法，未成年用戶須經家長同意，方能使用社群媒體。

澳洲科廷大學（Curtin）網路學教授里維說，「澳洲是首個採取這類限制措施的國家，但不會是最後一個」，「各國政府正在關注這場成功挑戰科技巨頭權力的案例」。研究顯示，對社群媒體業者而言，此禁令標誌該領域進入結構性停滯的新時代：用戶數量持平，平台使用時間下降。各平台指出，向16歲以下用戶投放廣告的收益有限，但也表示，禁令將中斷未來用戶的來源。根據澳洲政府，禁令生效前，八至15歲澳洲民眾使用社群媒體比率為86%。許多澳洲青少年擔憂，這些限制將剝奪他們亟需的社交連結。