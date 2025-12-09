快訊

裝單身還騙上床？櫻花妹被封鎖才知成小三 怒告渣男下場曝光

聯合新聞網／ 綜合報導
日本一名女子遭遇單身詐騙，怒提告求償780萬日圓。示意圖。圖／AI生成
日本一名女子遭遇單身詐騙，怒提告求償780萬日圓。示意圖。圖／AI生成

遇到「單身詐騙」，可別有苦就往肚裡吞！日本一名女子透過交友軟體認識「隱婚男」，兩人交往約4個月的時間，直到她被單方面封鎖、斷聯，才知道自己被變成情婦。該女控訴男子刻意瞞婚與她交往，侵害性自主決定權，求償780萬日圓（約新台幣155萬元）。日前，東京地院也就此案進行判決。

日媒「律師.com新聞（弁護士ドットコムニュース）」報導，日本一名女子透過交友軟體認識A男，兩人於2023年6月至10月交往，期間也曾發生性關係。然而，A男已婚卻謊稱單身，被妻子發現婚外情後，遂封鎖了所有社群聯繫方式，與該女斷了聯繫。

女子直到被A男斷聯後，才發現對方其實已有妻小，自己莫名「被變成小三」。女子表示，她在交友軟體明確寫道「謝絕已婚者、有伴侶者」，且與A男交往時，也多次向他確認是否未婚，孰料仍遇到「單身詐騙」，並決定提起訴訟，認為A男侵害了她的「貞操權（性自主決定權）」，要求約780萬日圓的損害賠償。

東京地方法院8日就該起訴訟進行宣判，法官指出，A男多次向女子否認已婚、有妻兒，讓人誤信他是單身，「開始了具結婚可能性的交往，且期間多次發生性行為」，因此裁定其行為構成侵害貞操權的故意不法行為，最終判定A男需賠償約150萬日圓（約新台幣29.8萬元）。

判決出爐後，原告女子表示「賠償金額比我原本想像的還高」，她認為許多遇到「單身詐騙」的受害者都只能默默吞下痛苦，並希望自己的經驗能作為他人借鑒。同時她也向A男喊話，「希望他永遠不要再犯，被告也是一個孩子的父親，期望他正視自己做出這些行為的嚴重性。」

