雅加達辦公大樓大火至少22死 疑無人機電池爆炸引發

警方表示，印尼首都雅加達1棟7層樓的辦公大樓今天發生火災，造成至少22人喪生。

法新社報導，警方說，火勢起於1樓的電池爆炸，隨後迅速蔓延至大樓上層後才被撲滅。

中雅加達（Central Jakarta）警察局長蘇沙蒂約（Susatyo Purnomo Condro）告訴媒體：「死亡人數為22人。」這一數字高於先前通報的17人。

他說，罹難者多為女性，其中包括1名孕婦。

但隨著救援人員持續搜尋是否還有受困者或其他罹難者，死亡人數仍可能攀升。

蘇沙蒂約說，消防人員目前正專注於持續降溫現場，並清除部分樓層的濃煙。

他說：「等現場狀況穩定，我們會再搜尋。」

蘇沙蒂約表示，多數受害者沒有明顯燒傷，推測可能因吸入濃煙窒息身亡。他還說，罹難者遺體已送往警察醫院驗屍。

法新社現場畫面顯示，事發大樓外牆被燒黑，有些窗戶破碎。該大樓為1家農業無人機服務公司辦公場所。