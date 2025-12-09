快訊

交通違規17萬罰單沒繳 又酒駕撞死醫大生…他喊「知錯了」求輕判

高山連3天有望降雪 本周2階段降溫「周末恐剩10度」最冷時間點出爐

大學申請入學醫學、中醫系「棄英文改採社會」 中國醫大揭決定關鍵

諾貝爾和平獎頒獎前夕 得主馬查多記者會延期

中央社／ 奧斯陸9日綜合外電報導

原訂今天舉行的諾貝爾和平獎得主、委內瑞拉反對派領袖馬查多（Maria Corina Machado）記者會已被「延期」，但挪威諾貝爾協會表示，記者會預計在當天較晚時候舉行。

諾貝爾協會（Nobel Institute）發言人奧斯海姆（ErikAasheim）告訴法新社，「一切跡象顯示，我們今天還是可以安排記者會。」

目前馬查多的家人已抵達奧斯陸。

馬查多自去年8月以來一直躲藏，今年10月10日她榮獲諾貝爾和平獎，以表彰她為委內瑞拉民主做出的努力，對抗自2013年起掌權、以鐵腕統治國家的獨裁者馬杜洛（Nicolas Maduro）。諾貝爾和平獎正式頒獎典禮訂於12月10日在奧斯陸舉行。

外界正關注馬查多是否能親自出席明天在奧斯陸舉行的頒獎典禮，屆時她有被委內瑞拉當局宣稱為「逃犯」的風險。

依照傳統，和平獎得主通常會在頒獎典禮前夕召開記者會，這將是現年58歲的馬查多11個月來首度公開露面。

她上一次公開露面，是1月9日在委內瑞拉首都卡拉卡斯（Caracas）一場示威活動中，當時是為了抗議總統馬杜洛第三度就職。

馬查多指控馬杜洛竊取2024年7月總統大選，當時她被禁止參選。這項說法獲得多數國際社會的支持。

馬查多 諾貝爾 和平獎

延伸閱讀

出境成逃犯 委國反對派領袖仍要親領和平獎

馬杜洛證實與川普通話　強調會談氣氛和諧

戰雲密布 教宗籲美勿以武力推翻委內瑞拉總統馬杜洛

美國兵臨城下 委內瑞拉若換政權…外界憂會分裂動盪

相關新聞

蘇門答臘棲地遭洪災摧毀 紅毛猩猩面臨生存危機

在致命山崩和洪水於約兩週前侵襲印尼之前，39歲的安姆蘭經常在北蘇門答臘省（North Sumatra）西彼洛地區一座山丘...

冤枉？被控綁架間諜遭美驅逐 索馬利亞網紅疑遭陷害

一名索馬利亞移民今年稍早遭美國驅逐，原因是美國指控他2009年間於索馬利亞首都摩加迪休協助綁架2名法國間諜；但近期多方證...

韓國泰安火力發電廠爆炸起火 2工作人員送醫

位於韓國忠清南道泰安郡的泰安火力發電廠今天下午傳出爆炸聲並起火，警方與消防當局推測，應是內部一樓瓦斯爆炸導致，造成2名工...

不只提升情緒！研究：音樂可減輕焦慮增強藥效 有望強化腦疾治療

科學家逐漸發現，音樂的功用不只是提升情緒，還能減輕焦慮、協助實驗性藥物進入大腦，並可作為治療的補充工具，協助管理疼痛與焦...

百大觀光城巴黎5連霸 前5名連2年不變 亞太國際客增10%領跑全球

資料分析公司歐睿國際發布的「2025年全球百大旅遊城市指數」顯示，巴黎連續五年蟬聯全球最具旅遊吸引力城市的桂冠，後續依次...

7分鐘驚世搶案後 羅浮宮天花板漏水 400件館藏資料受損

衛報報導，巴黎羅浮宮10月才驚爆珠寶遭大膽竊賊七分鐘洗劫，挨批維安與設施老舊問題早已浮現；然而警訊才過數周，館內又傳出漏...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。