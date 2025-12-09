快訊

助理費除罪化引助理工會反彈 韓國瑜發聲明：全力捍衛國會助理權益

朴寶劍、丁海寅被施暴？趙震雄毆打同行丟冰桶 網對比「爆料時間線」找受害者

印尼雅加達7層樓建築物火警釀20死 火勢已撲滅

中央社／ 雅加達9日綜合外電報導

印尼官員表示，首都雅加達一棟7層樓建築物今天發生火警，確認20人罹難，目前火勢已經撲滅。電視台畫面顯示，數十名消防隊員正設法撤出樓內民眾，一些消防員忙著抬出屍袋。

路透社報導，中雅加達（Central Jakarta）警察局長蘇沙蒂約（Susatyo Purnomo Condro）告訴記者，現在仍持續在建築物內搜索，以確認有無其他受害者。

蘇沙蒂約表示，火焰於中午左右從一樓竄出，接著蔓延至上面樓層。事發時一些員工正在大樓裡吃午餐，一部分人則離開辦公室。到了下午，死亡人數已增至20人。

蘇沙蒂約表示：「現在我們仍集中心力於撤出受害者及火場降溫作業。」

這棟建築是Terra Drone Indonesia的辦公室，該公司替礦業及農業等領域的客戶提供空中測量無人機服務。

根據公司官網，Terra Drone Indonesia是日本無人機公司Terra Drone Corporation在印尼的子公司。兩家公司均未立即回覆路透社記者的電子郵件。

建築 雅加達 印尼

延伸閱讀

影／中午用餐時間台南石頭火鍋店驚傳火警 廣告看板起火消防趕往搶救

花蓮大理石工廠深夜火警延燒200坪 員工驚險逃生

《逆時光戀人》感動印尼300萬人 跨越時空的幸福與遺憾角逐奧斯卡國際獎

美網路券商併印尼同業

相關新聞

蘇門答臘棲地遭洪災摧毀 紅毛猩猩面臨生存危機

在致命山崩和洪水於約兩週前侵襲印尼之前，39歲的安姆蘭經常在北蘇門答臘省（North Sumatra）西彼洛地區一座山丘...

冤枉？被控綁架間諜遭美驅逐 索馬利亞網紅疑遭陷害

一名索馬利亞移民今年稍早遭美國驅逐，原因是美國指控他2009年間於索馬利亞首都摩加迪休協助綁架2名法國間諜；但近期多方證...

韓國泰安火力發電廠爆炸起火 2工作人員送醫

位於韓國忠清南道泰安郡的泰安火力發電廠今天下午傳出爆炸聲並起火，警方與消防當局推測，應是內部一樓瓦斯爆炸導致，造成2名工...

不只提升情緒！研究：音樂可減輕焦慮增強藥效 有望強化腦疾治療

科學家逐漸發現，音樂的功用不只是提升情緒，還能減輕焦慮、協助實驗性藥物進入大腦，並可作為治療的補充工具，協助管理疼痛與焦...

百大觀光城巴黎5連霸 前5名連2年不變 亞太國際客增10%領跑全球

資料分析公司歐睿國際發布的「2025年全球百大旅遊城市指數」顯示，巴黎連續五年蟬聯全球最具旅遊吸引力城市的桂冠，後續依次...

7分鐘驚世搶案後 羅浮宮天花板漏水 400件館藏資料受損

衛報報導，巴黎羅浮宮10月才驚爆珠寶遭大膽竊賊七分鐘洗劫，挨批維安與設施老舊問題早已浮現；然而警訊才過數周，館內又傳出漏...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。