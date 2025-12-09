第10屆「紐西蘭台灣電影節」登場 串連跨國文化與情感

快訊

中央社／ 雪梨9日專電

第10屆「紐西蘭台灣電影節」於6日晚間於奧克蘭舉行；本屆電影節主題為「從家出發——一段勇氣與文化的旅程」，藉由電影觀賞串連台灣與紐西蘭之間的情感連結。

「紐西蘭台灣電影節」於奧克蘭Newmarket EventCinemas舉行，主辦單位為紐西蘭台灣商會，會長江佩真表示，今年電影節放映的台灣作品「我家的事」甫於本屆金馬獎大放異彩，入圍八項並榮獲「最佳改編劇本」及「最佳男配角」兩項大獎，以細膩筆觸探討家庭與個人記憶的糾結，呼應「從家出發」的主題。

江佩真提到，另一部紐西蘭電影「山」（TheMountain）則由毛利族族人團隊製作，展現毛利族群對土地與文化的深厚情感，為觀眾帶來截然不同卻相互呼應的文化視角。

江佩真指出，本屆電影節的主題旨在邀請觀眾重新思考「家」的意義；「家」可以是成長的土地與記憶，也可以是移居他鄉後在新社群中找到的歸屬感；而每一種文化與身分都值得被理解與擁抱。

駐奧克蘭辦事處處長陳詠韶在電影節開幕致詞時表示，「紐西蘭台灣電影節」十年有成，已成為台、紐之間重要的文化品牌與交流平台；她感謝紐西蘭台灣商會長期投入，也感謝紐國各界一路相挺，使台灣故事持續被看見與分享。

陳詠韶指出，台灣長期被視為亞太地區充滿活力與韌性的民主夥伴，經濟表現亮眼；在影視及創意產業方面，台灣製作團隊與導演屢獲國際肯定，展現厚實創意能量與文化底蘊。她說，電影是溝通世界最動人的語言，讓紐國朋友能透過影像深入了解台灣社會多元面貌，並期待兩地影視團隊未來能有更多合作，共同拓展太平洋文化交流新篇章。

陳詠韶並提到，台、紐文化相近、友誼深厚，近年雙方交流更加緊密，雙邊甫互予便利自動通關（eGate）待遇，更象徵彼此互信深化、往來更為便利。

電影 紐西蘭 團隊

