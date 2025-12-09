蘇門答臘棲地遭洪災摧毀 紅毛猩猩面臨生存危機

在致命山崩和洪水於約兩週前侵襲印尼之前，39歲的安姆蘭經常在北蘇門答臘省（North Sumatra）西彼洛地區一座山丘上與塔班努利猩猩（Tapanuli orangutan）不期而遇。

路透社報導，安姆蘭（Amran Siagian）已在紅毛猩猩資訊中心（Orangutan Information Centre）擔任巡守員至少5年，一直致力於保護這種瀕危動物。他回憶猩猩們特別愛吃榴槤和當地農田種植的其他水果。

然而，自從山崩重創西彼洛（Sipirok）後，就看不到這些猩猩了。

截至今天為止，這場由氣旋引發的洪水和山崩已經造成印尼962人罹難、291人失蹤，泰國南部和馬來西亞也有約200人死亡。

安姆蘭告訴路透社：「牠們一定是越走越遠了。我已經再也聽不到牠們的叫聲。」

當地領袖和環保團體指出，與採礦和伐木相關的森林砍伐加劇洪水和山崩的破壞力。

西彼洛是一個位在南塔班努利地區（SouthTapanuli）的村莊，是這次受創最重災區之一，當地看起來像是有大樹遭到砍伐。安姆蘭表示，一家公司已在當地伐木至少一年。

他說，早在洪災發生前，森林砍伐就已影響到猩猩的生存，「猩猩在林冠之間移動謀生，從一根樹枝跳到另一根，如果森林變得稀疏，牠們肯定很難生存」。

紅毛猩猩資訊中心創辦人巴努（Panut Hadisiswoyo）表示，塔班努利地區約有760隻猩猩，「最大威脅來自因種植和採掘業造成的森林消失」。

根據世界自然基金會（WWF）統計，印尼和馬來西亞總計約有11萬9000隻猩猩。

安姆蘭說：「如果政府不伸出援手，猩猩在這裡有可能滅絕，尤其是在這種大規模砍伐森林的情況下。」