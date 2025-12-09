快訊

助理費除罪化引助理工會反彈 韓國瑜發聲明：全力捍衛國會助理權益

朴寶劍、丁海寅被施暴？趙震雄毆打同行丟冰桶 網對比「爆料時間線」找受害者

蘇門答臘棲地遭洪災摧毀 紅毛猩猩面臨生存危機

中央社／ 印尼西彼洛9日綜合外電報導
塔班努利猩猩（Tapanuli orangutan）。 美聯社資料照
塔班努利猩猩（Tapanuli orangutan）。 美聯社資料照

在致命山崩和洪水於約兩週前侵襲印尼之前，39歲的安姆蘭經常在北蘇門答臘省（North Sumatra）西彼洛地區一座山丘上與塔班努利猩猩（Tapanuli orangutan）不期而遇。

路透社報導，安姆蘭（Amran Siagian）已在紅毛猩猩資訊中心（Orangutan Information Centre）擔任巡守員至少5年，一直致力於保護這種瀕危動物。他回憶猩猩們特別愛吃榴槤和當地農田種植的其他水果。

然而，自從山崩重創西彼洛（Sipirok）後，就看不到這些猩猩了。

截至今天為止，這場由氣旋引發的洪水和山崩已經造成印尼962人罹難、291人失蹤，泰國南部和馬來西亞也有約200人死亡。

安姆蘭告訴路透社：「牠們一定是越走越遠了。我已經再也聽不到牠們的叫聲。」

當地領袖和環保團體指出，與採礦和伐木相關的森林砍伐加劇洪水和山崩的破壞力。

西彼洛是一個位在南塔班努利地區（SouthTapanuli）的村莊，是這次受創最重災區之一，當地看起來像是有大樹遭到砍伐。安姆蘭表示，一家公司已在當地伐木至少一年。

他說，早在洪災發生前，森林砍伐就已影響到猩猩的生存，「猩猩在林冠之間移動謀生，從一根樹枝跳到另一根，如果森林變得稀疏，牠們肯定很難生存」。

紅毛猩猩資訊中心創辦人巴努（Panut Hadisiswoyo）表示，塔班努利地區約有760隻猩猩，「最大威脅來自因種植和採掘業造成的森林消失」。

根據世界自然基金會（WWF）統計，印尼和馬來西亞總計約有11萬9000隻猩猩。

安姆蘭說：「如果政府不伸出援手，猩猩在這裡有可能滅絕，尤其是在這種大規模砍伐森林的情況下。」

馬來西亞 森林 山崩

延伸閱讀

《逆時光戀人》感動印尼300萬人 跨越時空的幸福與遺憾角逐奧斯卡國際獎

美網路券商併印尼同業

威力盃／回憶逃離光復水災如電影 花蓮教練坦言影響備戰

花蓮洪災賑助已撥逾9億 助2582戶重整家園

相關新聞

蘇門答臘棲地遭洪災摧毀 紅毛猩猩面臨生存危機

在致命山崩和洪水於約兩週前侵襲印尼之前，39歲的安姆蘭經常在北蘇門答臘省（North Sumatra）西彼洛地區一座山丘...

冤枉？被控綁架間諜遭美驅逐 索馬利亞網紅疑遭陷害

一名索馬利亞移民今年稍早遭美國驅逐，原因是美國指控他2009年間於索馬利亞首都摩加迪休協助綁架2名法國間諜；但近期多方證...

韓國泰安火力發電廠爆炸起火 2工作人員送醫

位於韓國忠清南道泰安郡的泰安火力發電廠今天下午傳出爆炸聲並起火，警方與消防當局推測，應是內部一樓瓦斯爆炸導致，造成2名工...

不只提升情緒！研究：音樂可減輕焦慮增強藥效 有望強化腦疾治療

科學家逐漸發現，音樂的功用不只是提升情緒，還能減輕焦慮、協助實驗性藥物進入大腦，並可作為治療的補充工具，協助管理疼痛與焦...

百大觀光城巴黎5連霸 前5名連2年不變 亞太國際客增10%領跑全球

資料分析公司歐睿國際發布的「2025年全球百大旅遊城市指數」顯示，巴黎連續五年蟬聯全球最具旅遊吸引力城市的桂冠，後續依次...

7分鐘驚世搶案後 羅浮宮天花板漏水 400件館藏資料受損

衛報報導，巴黎羅浮宮10月才驚爆珠寶遭大膽竊賊七分鐘洗劫，挨批維安與設施老舊問題早已浮現；然而警訊才過數周，館內又傳出漏...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。