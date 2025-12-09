研究：兒童過早且頻繁使用社群媒體可能影響專注力

一項研究顯示，兒童愈來愈頻繁使用社群媒體恐會削弱其專注能力，並可能促使「注意力不足過動症」（ADHD）病例的增加。

英國衛報（The Guardian）報導，這份經過同儕審查的研究追蹤了8300多名居住在美國、年齡介於10至14歲的兒童發展情況，並指出社群媒體的使用與注意力不集中症狀增加之間存在關聯。

瑞典卡洛林斯卡醫學院（Karolinska Institute）與美國俄勒岡健康與科學大學（Oregon Health & ScienceUniversity）研究人員發現，兒童平均每天花2.3小時觀看電視或線上影片、1.4小時使用社群媒體，以及 1.5小時玩電子遊戲。

研究並未發現ADHD相關症狀（例如容易分心）與玩電子遊戲或觀看電視、YouTube之間有關聯。然而，研究指出，長期使用社群媒體與兒童注意力不集中症狀的增加有關。ADHD是一種神經發展障礙，其症狀包括衝動行為、容易忘記事務，以及難以專注。

研究表示：「我們發現社群媒體使用與注意力不集中症狀增加之間存在關聯，並認為這可能反映了一種因果關係。雖然此效應在個別層面並不明顯，但若行為模式在整體群體中普遍化，可能會帶來顯著的影響。這些發現顯示，社群媒體的使用可能促成ADHD診斷率的上升。」

卡洛林斯卡醫學院認知神經科學教授克林貝里（Torkel Klingberg）表示：「我們的研究顯示，對兒童專注力產生影響的關鍵因素正是社群媒體。」

他說：「社群媒體透過訊息與通知帶來持續不斷的干擾，即便只是想到是否有新訊息，也可能造成心理分心。這會削弱保持專注的能力，並可能解釋這種關聯性。」

研究發現，社群媒體與ADHD的關聯不受社會經濟背景或基因傾向的影響。克林貝里補充說，社群媒體使用量的增加，可能是ADHD診斷數上升的部分原因。根據美國全國兒童健康調查，兒童ADHD的盛行率已從2003–07年的9.5%上升至2020–22年的11.3%。

研究人員強調，這些結果並不代表所有使用社群媒體的兒童都會出現專注力問題。但他們指出，兒童隨著年齡增長使用社群媒體的時間會增加，而且許多兒童在13歲之前（亦即TikTok、Instagram等平台規定的最低使用年齡）就開始使用社群媒體。

報告指出：「這種過早且不斷攀升的社群媒體使用，凸顯了更嚴格的年齡驗證機制以及對科技公司制定更明確指引的必要性。」

研究發現，兒童的社群媒體使用量呈穩定上升：從9歲時每天約30分鐘，增加到13歲時每天約兩個半小時。參與研究的兒童於2016至2018年間在9至10歲時被納入研究。研究結果將發表在Pediatrics Open Science期刊。

研究作者之一、卡洛林斯卡醫學院博士後研究員尼文斯（Samson Nivins）表示：「我們希望這些發現能幫助家長與政策制定者在健康的數位使用方面做出充分知情的決策，以支持兒童的認知發展。」