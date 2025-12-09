冤枉？被控綁架間諜遭美驅逐 索馬利亞網紅疑遭陷害

一名索馬利亞移民今年稍早遭美國驅逐，原因是美國指控他2009年間於索馬利亞首都摩加迪休協助綁架2名法國間諜；但近期多方證詞顯示，他可能是遭對手誣陷。

馬哈穆德（Mahad Maxamud）上月回到索馬利亞時受到英雄式歡迎，主要因為他是極受歡迎的社群媒體網紅，其線上「嗆聲」影片為他贏得超過45萬名TikTok追隨者。

美國當局將他與長期活躍的叛亂組織「青年黨」（Al-Shabaab）連結在一起。

但在索馬利亞，有些人懷疑他是網路對手的受害者，因為索馬利亞TikTok用戶之間經常激烈、帶有族群色彩地互相攻訐。

法新社花費數週調查馬哈穆德，並取得索馬利亞與法國情報來源的證詞，這些證詞對相關指控提出了質疑。

馬哈穆德今年5月在明尼蘇達州被美國移民暨海關執法局（ICE）拘留，同年10月24日，白宮在社群平台X的貼文中將他描述為「犯罪的非法渣滓」，「參與摩加迪休薩哈菲飯店（Sahafi Hotel）法國官員綁架事件」。

這是指2009年7月兩名法國幹員奧布里耶（MarcAubriere）和阿萊克斯（Denis Allex）偽裝成記者，到索馬利亞訓練當地部隊時，在青年黨控制摩加迪休期間遭綁架的事件。

奧布里耶後來逃回法國，阿萊克斯則在被綁3年後，於法國軍方營救失敗時，遭到處決。

兩位索馬利亞安全官員告訴法新社，他們之前從未將馬哈穆德與綁架案聯繫起來。

在法國，對此案調查多年的情報單位「法國對外安全總局」（DGSE）安全消息人士明確表示：「馬哈穆德並未參與綁架事件。」

馬哈穆德告訴法新社，他在綁架事件發生前一年搬到南非，「我沒有涉案，這不是真的」。

他2022年移居美國，5月被捕前曾在亞馬遜（Amazon）與Uber工作。

他說：「有很多人戴著面罩，穿著防彈背心，把槍頂在我頭上逮捕我。」

11月，他與另7名索馬利亞人經肯亞遣返回摩加迪休。

「我把這件事的責任歸咎於川普，但這不僅僅針對我，它影響了從世界各地來到美國的人，無論是索馬利亞人還是非索馬利亞人。」

回國後，他發布多段精心製作的影片，粉絲大多不認為美國對他的指控為真，那些指控甚至更拉抬了他的知名度，白宮發文後，他的粉絲爆增10萬。

有人懷疑他是網路對手的受害者。

有少數線上文章指稱馬哈穆德與綁架事件有關，但這些文章都出現在TikTok對手的網站上。

索馬利亞TikTok網紅會與對手「對戰」，比拼誰的笑話或侮辱能獲得更多粉絲「打賞」。

這種對戰經常帶有族群色彩，在索馬利亞的部落社會中，甚至可能引發現實世界的暴力衝突。