台灣援贈急救設備 強化斐濟到院前緊急救護

台灣駐斐濟代表周進發今天代表台灣內政部消防署，將一批急救物資移交給斐濟國家消防局（NFA）；斐濟消防局長Puamau Sowane指出，該批物資將直接提升斐濟的院前緊急救護能力。

台灣駐斐濟代表處今天舉辦物資移交儀式；周進發致詞時表示，該批物資象徵台灣和斐濟兩國多年合作深化，也展現台灣支持斐濟強化救災及急救能力的承諾。

Sowane表示，他代表斐濟消防局向台灣內政部消防署、彰化基督教醫院及所有協助者表達感謝；他提到，隨著今年4月台、斐兩國消防主管機構簽署合作瞭解備忘錄（MOU）後，未來合作將拓展至更多消防與救災領域。

周進發提到，今日的物資移交只是台、斐雙方合作進程中的一部分；未來台灣將持續透過訓練、技術與設備支援，協助斐濟強化消防與急救量能。

周進發強調，台灣願成為斐濟長期可信賴的夥伴，攜手打造更安全、更有韌性的社區。

隨著台、斐在消防與緊急醫療領域的合作不斷擴大，例如去年9月，Puamau Sowane率團訪台，觀摩人工智慧災害管理系統、救護車即時監控平台與遠距急救診斷等技術。

周進發相信，台灣致力分享經驗，以便為斐濟建立更完善的院前急救體系提供助力；例如今年4月，首批10名斐濟急救技術員（EMTs）在台受訓，強化斐濟未來的緊急應變專業人力。另外，除了雙邊合作外，區域交流也同步深化；例如今年9月，台灣消防署舉辦「特殊搜救訓練工作坊」，邀請斐濟與菲律賓等國消防及急救人員共同參訓。

周進發又指出，面對越來越頻繁的極端氣候災害，多國合作模式已成為印太地區提升防災能力的重要方向。