韓國泰安火力發電廠爆炸起火 2工作人員送醫

中央社／ 首爾9日綜合外電報導

位於韓國忠清南道泰安郡的泰安火力發電廠今天下午傳出爆炸聲並起火，警方與消防當局推測，應是內部一樓瓦斯爆炸導致，造成2名工作人員燒燙傷送醫，無生命危險。

根據韓聯社報導，在今天下午約2時43分，忠清南道泰安郡遠北面的泰安火力發電廠傳出爆炸聲並起火，之後119接獲報案。

消防當局接獲「發電廠後門方向傳出爆炸聲，火焰竄升」報案後立即出動，並在現場進行滅火。警方與消防當局推測，此次爆炸為泰安火力發電廠內部建物一樓的瓦斯爆炸所致。

此次事故造成2名工作人員遭燒燙傷並送醫，無生命危險。目前泰安火力發電廠的員工正進行疏散，警方與消防單位正確認是否有其他傷亡。

