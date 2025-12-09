不只提升情緒！研究：音樂可減輕焦慮增強藥效 有望強化腦疾治療

科學家逐漸發現，音樂的功用不只是提升情緒，還能減輕焦慮、協助實驗性藥物進入大腦，並可作為治療的補充工具，協助管理疼痛與焦慮，未來甚至可能提升腦部疾病治療的效果。

Axios報導，史丹佛大學醫學院精神科助理教授鮑林（Daniel Bowling）指出，音樂具有刺激身體獎賞系統的力量，方式類似於溫暖、食物與社交連結，而這是過去幾十年神經科學中最重要的發現之一。他指出，這對心理健康極具意義，因為代表在焦慮或憂鬱時，音樂可以幫助活化大腦區域與令人感到愉悅的化學物質。

除了聆聽音樂帶來的生理反應之外，積極聆聽音樂與歌曲創作的活動，也可能產生類似認知行為治療的焦慮緩解效果。至少這是研究音樂治療師麥克納利（Sean McNally）在紐約「紀念斯隆凱特琳癌症中心」（Memorial Sloan Kettering）對癌症倖存者進行持續研究時所觀察到的情況。

在該研究中，癌症生存者會與麥克納利這樣的音樂治療師進行一小時的視訊會談。會談內容多元，包括聆聽音樂並討論所引發的情緒，然後根據患者的感受共同創作歌曲。麥克納利指出，音樂治療不是為了轉移注意力，而是讓人們能掌控自己的情緒。他說：「當患者聽到自己的故事被唱回給他們時，某些事情會發生轉變。」這通常是一個強烈的時刻，可能伴隨喜悅或眼淚。

新的音樂治療App正利用AI精心策劃有科學依據的播放清單，幫助使用者感到更平靜、更專注或更有活力。然而，音樂品味非常個人化，且往往在青少年到二十多歲時就已形成。雖然鮑林坦言尚不清楚原因，但這段時期通常是人們日後最容易感到懷舊的階段，也是荷爾蒙最活躍、並花最多時間聆聽音樂的時期。

報導也指出，音樂可能讓藥物更有效地進入大腦。在一項最新經同儕審查的研究中，老鼠在注射奈米顆粒藥物後暴露於低頻聲音，大腦吸收的藥量顯著增加。領導研究的以色列理工學院前博士後研究員莫拉-雷蒙多（Patricia Mora-Raimundo）表示，由於大腦是受保護最嚴密的器官，這些粒子穿入大腦的能力極低，因此音樂能提升藥物進入大腦的程度「非常令人驚訝」。

莫拉-雷蒙多希望未來能讓患者接觸不同的音樂模式，例如低頻聲音，最終能用於輔助神經退化性疾病的治療。