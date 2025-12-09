快訊

疑與黑幫飲宴洩漏偵查機密 新北市刑大小隊長等數警遭約談

出遊遇日本地震怎麼辦？官方「防災APP」掌握天災警報 支援繁中、應急會話

聽新聞
0:00 / 0:00

外套別放飛機置物櫃！空服員揭「超髒」真相：還會害航班延誤

聯合新聞網／ 綜合報導
空服員指出，搭乘飛機時將外套塞進頭頂置物櫃是「錯誤行為」。 示意圖／Ingimage
空服員指出，搭乘飛機時將外套塞進頭頂置物櫃是「錯誤行為」。 示意圖／Ingimage

近日英媒《每日郵報》報導，搭乘飛機時，直接將外套塞進頭頂置物櫃是「錯誤行為」，且非常不衛生。英國空服員馬塞欽斯基（Mateusz Maszczynski）指出，頭頂置物櫃的設計用途早已和過去不同，隨意放置外套可能導致航班延誤。

馬塞欽斯基解釋，許多從寒冷地區出發的旅客習慣帶著厚重外套上機，而當滿載的航班上，有數名乘客都將外套放進置物櫃，空間迅速被占滿，會導致其他旅客的隨身行李無法順利收納。這不僅讓登機流程變得緊繃，也可能引發旅客之間的情緒衝突，甚至造成航班延誤。他也補充，雖然早期的置物櫃確實是用來放外套和帽子，但現在的設計方向是優先容納行李箱與包包。

除了占用空間，馬塞欽斯基也坦言置物櫃「非常髒」，行李箱輪子本就會接觸地板，加上不同物品反覆堆疊，非常容易積累細菌。因此，他建議旅客把外套壓縮收進行李箱，或放在腳邊的小袋子裡，若旅客怕冷，旅途中也能直接把外套當成毯子蓋，既不占空間又實用。

旅遊保險公司AllClear的研究也透露，七成英國航空旅客承認在飛行中有不衛生行為。受研究採訪的前空服員更點名座椅背後的置物袋為「機上最髒區域」，表示置物袋經常被放置用過的嘔吐袋與尿布，直言「旅客應該把零食存放在可重複密封的容器中，如果使用了置物袋就要消毒雙手」。但統計卻顯示仍有三成乘客把零食和私人物品塞進置物袋。

行李箱 置物袋 空服員 收納 細菌 飛機

延伸閱讀

上半年辛苦打底、年底福氣滿載 四大生肖事業財運雙豐收

火龍果不只高纖、低熱量 科學實證：有效控糖、抗發炎、調節血脂

只能靠ChatGPT救援數學 媽媽陪讀到崩潰：幾歲該讓孩子自己念？

膚淺又痛苦？她怨台灣教育只為考試「學不到東西」 兩派網友戰翻天

相關新聞

外套別放飛機置物櫃！空服員揭「超髒」真相：還會害航班延誤

近日英媒《每日郵報》指出，搭乘飛機時，直接將外套塞進頭頂置物櫃是「錯誤行為」...

不只提升情緒！研究：音樂可減輕焦慮增強藥效 有望強化腦疾治療

科學家逐漸發現，音樂的功用不只是提升情緒，還能減輕焦慮、協助實驗性藥物進入大腦，並可作為治療的補充工具，協助管理疼痛與焦...

韓國泰安火力發電廠爆炸起火 2工作人員送醫

位於韓國忠清南道泰安郡的泰安火力發電廠今天下午傳出爆炸聲並起火，警方與消防當局推測，應是內部一樓瓦斯爆炸導致，造成2名工...

百大觀光城巴黎5連霸 前5名連2年不變 亞太國際客增10%領跑全球

資料分析公司歐睿國際發布的「2025年全球百大旅遊城市指數」顯示，巴黎連續五年蟬聯全球最具旅遊吸引力城市的桂冠，後續依次...

7分鐘驚世搶案後 羅浮宮天花板漏水 400件館藏資料受損

衛報報導，巴黎羅浮宮10月才驚爆珠寶遭大膽竊賊七分鐘洗劫，挨批維安與設施老舊問題早已浮現；然而警訊才過數周，館內又傳出漏...

巴西聖保羅圖書館遇劫 馬蒂斯8版畫失竊 2嫌共偷13名畫

巴西聖保羅市政府7日表示，法國藝術家馬蒂斯的八幅版畫從該市一間圖書館遭竊。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。