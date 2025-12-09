歐盟監測機構：2025全球氣溫恐續飆 追平第2熱紀錄

快訊

中央社／ 巴黎9日綜合外電報導
全球氣溫正朝著超過工業化前水準攝氏1.5度的方向持續升溫。 美聯社
歐洲聯盟氣候監測機構哥白尼氣候變化服務今天表示，繼全球於2024年創下歷史高溫後，2025年可能追平2023年，成為有紀錄以來第2熱的一年。

法新社報導，哥白尼氣候變化服務（CopernicusClimate Change Service）的數據再次證實，全球氣溫正朝著超過工業化前水準攝氏1.5度的方向持續升溫，這是2015年「巴黎協定」（Paris Agreement）認為較安全的門檻。

根據哥白尼氣候變化服務的每月更新報告，今年1月至11月平均氣溫上升攝氏1.48度，「目前與2023年並列為有紀錄以來第2高的一年」。

哥白尼氣候變化服務氣候策略主管勃吉斯（Samantha Burgess）在聲明中表示：「2023至2025年的3年平均氣溫升幅將會首次超過攝氏1.5度。」

勃吉斯說：「這些里程碑並非抽象的概念，它們反映了氣候變遷速度正在加快，而減輕未來氣溫升高的唯一方法是迅速減少溫室氣體排放。」

聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）於10月警告，未來幾年世界將無法把全球暖化幅度控制在攝氏1.5度以下。

根據哥白尼氣候變化服務，上個月是有紀錄以來第3熱的11月，氣溫較工業化前升高攝氏1.54度，平均地表氣溫達攝氏14.02度。

儘管這些增幅看似不大，但科學家警告，這已造成氣候不穩定，使得暴風雨、洪災及其他災害更加猛烈和頻繁。

哥白尼氣候變化服務表示：「這個月出現多起極端天氣事件，包括東南亞的熱帶氣旋，造成大規模的毀滅性洪災與人員傷亡。」

