民嗆「別喜歡我愛的作品」 日官員小野田嘆興趣與政治應切割：可封鎖我

日本經濟安全保障擔當大臣小野田紀美近日在社群平台X以個人帳號發文，引起外界對「政治人物是否能公開談論興趣」的熱烈討論。

小野田出生於美國芝加哥，父親為愛爾蘭裔美國人，母親是日本人，從1歲開始於日本生活，她曾自曝2歲時父親人間蒸發，沒有付過一丁點的養育費。她在學期間取得高中老師執照，從政前擔任過雜誌編輯，也在遊戲開發公司負責製作和行銷，喜歡在社群上分享動漫遊戲。她在貼文中表示，「在興趣上喜歡相同的作品」與「在政治理念上產生共鳴」是完全不同的事。並指出，即使政治立場不同，仍可能因為共同的興趣而聊得很愉快，因為在談論喜歡的事物時，並不需要先確認對方的職業或政治立場。

她也坦言能理解有民眾無法接受「政治立場不同的人，卻喜歡自己熱愛的作品」，因此在正式公務場合或記者會上，會刻意避免提及自己的興趣。不過，小野田強調，該X帳號屬於「本人但非官方」的私人帳號，若有人對此私人帳號的發言感到不適，建議自行封鎖或停止追蹤。

小野田進一步提到，曾有民眾質疑「既然喜歡這款遊戲，怎麼可能制定那樣的政策」，甚至否定她對作品的真心。對此，她表示，即使喜歡同一部作品，每個人的理解與感受本來就可能不同，否則也不會出現各種不同的解釋與看法。

她在文末也感嘆到，「明明每個人喜歡不同的事物，應該是一件非常單純又美好的事情……怎麼現在會變得如此困難而複雜」。