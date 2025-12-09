奪命工業意外！維修主管疑誤踩老化易碎屋頂 逾6米高直墜斃命

快訊

香港01／ 田中貴／報導
示意圖／ingimage
馬來西亞發生奪命工業意外。1名男性維修主管在工廠高空工作期間，懷疑誤踩半透明屋頂，由於屋頂已老化易碎，他從超過6米高位置墮下，當場死亡。當地政府發出停工令，直至調查結束為止。

主管懷疑沒有留意誤踩墮斃

檳州職業安全及衛生局於12月3日發出文告，現場是當地1間製造業工廠，事發於12月2日早上約8時半，49歲男性維修主管在廠內高空工作，由於屋頂老化殘舊，鋅制屋頂和半透明屋頂的顏色幾乎一致，加上半透明屋頂變得易碎，主管懷疑沒有留意誤踩，繼而從大約6.37米高位置墮下，當場不治。

工廠被勒令停止所有高空工作

當局指示工廠立即停止所有高空工作，直至調查結束，同時要求僱主進行內部調查，了解事故起因，並向部門提交改善措施，以避免悲劇重演。

當局進行調查

局方也會進行調查，若有人違規，例如沒有遵守馬來西亞《1994年職業安全及衛生法令》，將會依法採取行動。局方強調嚴正處理每宗事故，重申僱主有責任確保僱員高空工作安全，包括工作準則、監督、培訓，以及維護屋頂結構。

