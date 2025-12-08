快訊

超市熄燈潮？不只頂級超市關 家樂福超市再收1家

慘輸蔣萬安近4成！ 吳怡農揭「台北優勢」 再酸：把輝達當政績太不認真

高市尚未提補償…烏龍檢驗重創雲林鯛魚 侯友宜出手表態

澳洲野火肆虐兩州 消防員救災遭倒樹壓死

中央社／ 雪梨/威靈頓8日綜合外電報導

澳洲當局今天表示，一名消防員昨夜在雪梨以北地區試圖控制一場野火時，不幸被一棵倒下的樹木擊中身亡。這場野火已摧毀多棟房屋，並燒毀大片林地。

緊急救援人員在接獲通報指稱一名男子被樹木壓倒後，趕往雪梨以北200公里的鄉村小鎮布拉代拉（Bulahdelah）附近的林地。官員表示，這名59歲的男子心臟驟停，當場身亡。

澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）表示，這個「不幸的消息沉重地提醒我們」，緊急服務人員在努力保護家園和家庭時所面臨的危險。

艾班尼斯透過聲明表示：「我們每天都向這份勇敢致敬。」

路透社報導，週末期間，一場迅速蔓延的火災摧毀了新南威爾斯州中央海岸（Central Coast）地區的16棟房屋。該地區約有35萬人口，是雪梨北郊的通勤區。

來自重災區庫勒旺鎮（Koolewong）的居民道斯特（Rochelle Doust）說，當火焰逼近時，她和丈夫曾試圖拯救他們的家。

道斯特告訴澳洲廣播公司（ABC）：「他光著腳在那上面試圖滅火，他一次又一次地嘗試，而我則對著他尖叫，要他下來。」

「所有東西都在裡面，他祖母的東西、他母親的東西、我所有的東西…一切全都沒了。」

夜間火勢有所緩和，讓官員得以降低火災危險警報，但氣象局警告，新南威爾斯州部分內陸城鎮明天氣溫可能超過攝氏40度，將使得火災風險再度升高。

截至今天，新南威爾斯州仍有超過50處野火正在燃燒。

艾班尼斯 澳洲 野火

延伸閱讀

澳洲16歲社群平台禁令將上路 全球青少年反應兩極

美國88歲老兵超市打工惹心酸 澳洲網紅募捐5670萬元供他退休

面對氣候挑戰衛福部推醫療永續 首度與澳洲合作一年訓練種子教師

衛福部攜手澳洲 培育台灣具永續觀念醫療人才

相關新聞

李安透露籌備2新片遇障礙 盼拍電影的純真能不被AI取代

導演李安7日出席「十年一覺電影夢：李安傳」新版簽書座談會，他說，老片有種純真感，盼拍片人想創新的純真感永不被AI取代。他...

研究：火星上曾經有一片熱帶濕潤綠洲

火星曾經不是一顆紅色星球？

熊害跟疫情一樣慘…秋田法式餐廳搶救生意 紅酒燉熊肉加外送求生

據日媒秋田テレビ報導，秋田縣近來因熊出沒頻繁，造成人身傷害事件時有所聞，也對地方餐飲業帶來不小的衝擊。橫手市十文字町一家老字號法式餐廳「Le Café Printanier」，正面臨顧客因避免被熊攻擊而減少外出的趨勢，主動改變經營模式，試圖化危機為轉機。

如廁見女性清潔人員不舒服？半數日男點頭 發難男星澄清：不是反對

根據日媒Abema News報導，藝人田村淳日前在社群平台X發文表示「由女性清潔人員打掃男性廁所，感到很不自在」，雖肯定清潔打掃工作很辛苦，仍表示如廁時有性別不同的人存在，會讓人難以放鬆，引發社會熱議。由日本廁所協會和清潔科學研究所共同進行的相關調查顯示，約有半數男性對女性進入男廁清潔感到不適，但多半選擇默默忍耐，也有不少網友感謝田村說出自己的心聲。

7分鐘驚世搶案後羅浮宮又出包！天花板漏水釀400件資料受損

衛報報導，巴黎羅浮宮10月才驚爆珠寶遭大膽竊賊七分鐘洗劫，挨批維安與設施老舊問題早已浮現。然而警訊才過數周，館內又傳出漏...

國外可以台灣卻不行？障礙者「斷食善終」爭議何在

近期在台灣有一名醫事人員聲稱，協助重度障礙者家屬進行「非自主斷食善終」，臺灣障礙研究學會對此發表聲明。聲明指出，當國家照顧與支持系統的不足、導致家庭長期承受照顧壓力時，社會往往會把這些外在的制度性問題，錯誤地推到障礙者身上。在這樣的情況下，家屬或醫師可能因為壓力或錯誤的生命價值判斷，錯認重度障礙者「沒有生活品質」或「生命不值得延續」，進而擅自替當事人作出終結生命的決定。臺灣障礙研究學會強調，制度缺口所造成的困境，不應成為他人取代障礙者決定生命去留的理由。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。