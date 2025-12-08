澳洲野火肆虐兩州 消防員救災遭倒樹壓死

澳洲當局今天表示，一名消防員昨夜在雪梨以北地區試圖控制一場野火時，不幸被一棵倒下的樹木擊中身亡。這場野火已摧毀多棟房屋，並燒毀大片林地。

緊急救援人員在接獲通報指稱一名男子被樹木壓倒後，趕往雪梨以北200公里的鄉村小鎮布拉代拉（Bulahdelah）附近的林地。官員表示，這名59歲的男子心臟驟停，當場身亡。

澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）表示，這個「不幸的消息沉重地提醒我們」，緊急服務人員在努力保護家園和家庭時所面臨的危險。

艾班尼斯透過聲明表示：「我們每天都向這份勇敢致敬。」

路透社報導，週末期間，一場迅速蔓延的火災摧毀了新南威爾斯州中央海岸（Central Coast）地區的16棟房屋。該地區約有35萬人口，是雪梨北郊的通勤區。

來自重災區庫勒旺鎮（Koolewong）的居民道斯特（Rochelle Doust）說，當火焰逼近時，她和丈夫曾試圖拯救他們的家。

道斯特告訴澳洲廣播公司（ABC）：「他光著腳在那上面試圖滅火，他一次又一次地嘗試，而我則對著他尖叫，要他下來。」

「所有東西都在裡面，他祖母的東西、他母親的東西、我所有的東西…一切全都沒了。」

夜間火勢有所緩和，讓官員得以降低火災危險警報，但氣象局警告，新南威爾斯州部分內陸城鎮明天氣溫可能超過攝氏40度，將使得火災風險再度升高。

截至今天，新南威爾斯州仍有超過50處野火正在燃燒。